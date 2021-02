Chadwick Boseman entre dans l’histoire de SAG avec 4 nominations aux prix

Les Screen Actors Guild Awards ont répandu la richesse lorsque l’organisation a annoncé jeudi les nominations pour sa 27e édition, sans signaler qu’il y avait clairement des pionniers dans les courses cinématographiques ou télévisuelles.

«Minari», l’histoire d’une famille d’immigrants essayant de se bâtir une vie dans le sud rural, «Da 5 Bloods, une épopée vietnamienne» et «The Trial of the Chicago 7», un drame de la salle d’audience, et «Ma Rainey’s Black Bottom , « une adaptation d’une pièce de théâtre d’August Wilson, tous ont remporté trois nominations de premier plan. La reconnaissance ressemblait à une justice karmique pour » Minari « et pour » Da 5 Bloods « après que les films aient été largement exclus des nominations aux Golden Globe de mercredi. Cela pourrait aussi insuffler une nouvelle vie à leurs prospects aux Oscars après que leurs perspectives de récompenses semblaient fragiles il y a à peine 24 heures.

Dans un moment doux-amer, Chadwick Boseman est entré dans l’histoire, devenant la première personne à remporter quatre nominations SAG pour sa performance principale dans «Ma Rainey’s Black Bottom», son rôle de soutien dans «Da 5 Bloods», et pour son travail dans les ensembles des deux. des films. Boseman est décédé en septembre d’un cancer du côlon. Il avait 43 ans.

Du côté de la télévision du spectre, «Schitt’s Creek», l’histoire d’une famille riche qui perd sa fortune; «La Couronne», un drame historique somptueux sur la reine d’Angleterre,; et « Ozark », une saga de crimes graveleux, ont tous remporté cinq nominations.

Cliquez ici pour une liste complète des nominations.

Contrairement à d’autres remises de prix, SAG n’honore pas le meilleur film de l’année. Il reconnaît cependant le meilleur ensemble, le prix de la distribution de l’année dernière allant au futur lauréat du meilleur film, « Parasite ». Les meilleurs candidats à un ensemble cinématographique de cette année incluent «Ma Rainey’s Black Bottom», «Minari», «One Night in Miami», «The Trial of the Chicago 7» et «Da 5 Bloods» «Nomadland», qui a remporté certains des meilleures critiques de l’année et avait ressemblé à un verrou aux Oscars, n’a pas réussi à décrocher un prix pour sa distribution d’ensemble, bien que la star Frances McDormand ait remporté une nomination.

en relation

Le meilleur ensemble de fiction télévisée opposera les titres de base «Better Call Saul», «The Crown» et «Ozark», à des nouveaux venus «Bridgerton» et «Lovecraft Country», deux séries animées lors de leurs premières saisons.

La catégorie de la meilleure comédie télévisée est une course entre « Dead to Me », « The Great » et « Schitt’s Creek », ainsi que « Ted Lasso » et « The Flight Attendant », qui viennent de deux nouveaux venus dans l’espace de streaming , Apple TV et HBO Max.

« Schitt’s Creek » a remporté cinq nominations. Netflix

La SAG, qui est décidée par le syndicat des principaux acteurs de l’industrie, a beaucoup de chevauchements avec les électeurs des Oscars. De nombreux membres de la guilde font également partie de la branche par intérim de l’Académie, ce qui rend les récompenses hautement prédictives de la gloire future des Oscars. Les quatre vainqueurs de la SAG de l’année dernière – Brad Pitt, Renee Zellweger Joaquin Phoenix et Laura Dern – ont remporté des Oscars.

En plus de Boseman, la catégorie des principaux acteurs comprend Riz Ahmed (« Sound of Metal »), Anthony Hopkins (« The Father »), Gary Oldman (« Mank ») et Steven Yeun (« Minari »). Dans la course de l’actrice principale, McDormand de « Nomadland » doit rivaliser avec Viola Davis (« Le fond noir de Ma Rainey »), Vanessa Kirby (« Morceaux d’une femme »), Carey Mulligan (« Jeune femme prometteuse ») et Amy Adams ( » Hillbilly Elegy « ). L’inclusion d’Adams a été une surprise étant donné que le film a été critiqué. Sa co-star, Glenn Close, a été nominée pour son second tour dans « Hillbilly Elegy ».

Olivia Colman de «The Crown» était une double candidate, pour son premier rôle dans le drame historique, ainsi que pour son travail de soutien dans «The Father». Elle rejoint une meilleure actrice dans une course dramatique télévisée qui comprend deux de ses co-stars de la série, Gillian Anderson et Emma Corrin, ainsi que Laura Linney et Julia Garner de « Ozark ».

Le meilleur acteur dans une course de fiction télévisée est entre Jason Bateman, le leader de « Ozark », « Josh O’Connor » de The Crown, « Better Call Saul », Bob Odenkirk, « This is Us », Sterling K. Brown, et Rege-Jean Page, la star de la sensation actuelle de refroidisseur d’eau « Bridgerton. »

Le duo père-fils « Schitt’s Creek » composé de Dan Levy et Eugene Levy est tous deux nominé dans la catégorie du meilleur acteur dans une catégorie de comédie télévisée. Ils rejoignent un contingent qui comprend Nicholas Hoult (« Le Grand »), Jason Sudeikis (« Ted Lasso ») et Ramy Youssef (« Ramy »).

Kaley Cuoco, qui a animé le succès de HBO Max « The Flight Attendant », concourra pour la meilleure actrice dans un prix de comédie télévisée contre le duo « Dead to Me » Christina Applegate et Linda Cardellini, ainsi que l’équipe « Schitt’s Creek » de Annie Murphy et Catherine O’Hara.

Les nominations de cette année ont eu quelques surprises et snob. Delroy Lindo, qui a ancré l’ensemble de « Da Five Bloods », a été négligée, tout comme Andra Day pour son virage caméléon en tant que diva troublée dans « The United State vs. Billie Holiday ». Et « Lovecraft Country » a peut-être mérité une nomination d’ensemble, mais ses stars, Jurnee Smollett et Jonathan Majors, ont été négligées. La nomination la plus étrange de la journée a peut-être été décernée au cascadeur de « The Trial of the Chicago 7 », un drame historique qui se déroule en grande partie dans les salles d’audience et les antichambres, et présente peu de décors de l’ordre d’un « Tenet » ou « Birds of Prey , « tous deux battus pour entrer dans les cinq derniers.

Les nominations de cette année ont été annoncées sur Instagram Live par Lily Collins et Daveed Diggs, qui a également été nominé pour sa performance dans «Hamilton». Les plaisanteries parfois maladroites du couple ont suscité des critiques mitigées sur les réseaux sociaux.

La remise des prix sera diffusée sur TNT et TBS le dimanche 4 avril 2021.