Chadwick Boseman: Disney ne savait-il pas sur le cancer?

03.09.2020 13h02

En dehors de la famille, très peu étaient au courant de la bataille de Chadwick Boseman contre le cancer – apparemment, personne à Disney n’a été informé non plus.

La mort tragique et soudaine de Chadwick Boseman (1976-2020, “Black Panther”) le 28 août a secoué le monde du cinéma et ses fans. Pour Disney et Marvel également, la nouvelle de la mort de leur star semblait être une surprise totale.

Selon les informations dont dispose “The Hollywood Reporter”, apparemment aucun des responsables ne savait que Boseman combattait le cancer du côlon depuis plus de quatre ans et que son état s’était gravement détérioré. Le patron de Marvel, Kevin Feige (47 ans), n’aurait appris la mort de Boseman que par e-mail le jour de sa mort.

Perte de poids rapide

Une source proche de Boseman a déclaré au Hollywood Reporter que l’acteur, qui était devenu visiblement maigre ces derniers mois, aurait vaincu le cancer et le poids nécessaire jusqu’à environ une semaine avant sa mort. La suite de “Black Panther” gagnerait en retour. L’acteur se préparerait déjà pour le nouveau film.

Aussi intéressant:

Que deviendra “Black Panther 2”?

Les chefs de studio doivent maintenant décider comment continuer avec «Black Panther 2» sans la star du titre. La suite a été annoncée pour mai 2022. Le réalisateur Ryan Coogler (34 ans) se préparait déjà. “J’ai passé l’année dernière à réfléchir et à écrire des mots pour lui, mais nous n’étions pas censés le voir”, a-t-il déclaré dans une déclaration émouvante après la mort de Boseman.

Le rôle ne doit plus être rempli

Les fans de Marvel ont déjà clairement indiqué via les réseaux sociaux qu’ils ne souhaitaient pas que le rôle soit rediffusé. Le personnage de Boseman était apparemment destiné à apparaître dans d’autres productions également. Des sources Disney non précisées veulent savoir que la société veut rendre hommage à Chadwick Boseman et ne veut pas insister sur la suite de “Black Panther” pour le moment.

(dms / spot)