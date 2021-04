Chadwick Boseman a triomphé aux SAG Awards 2021 et c’est ainsi que les fans ont réagi

Chadwick Boseman, décédé en août 2020, était l’un des plus grands noms le soir des SAG Awards 2021 en se consacrant avec le prix comme Meilleur acteur principal pour sa participation à La Madre del Blues, un film original du service de streaming Netflix. Dans la catégorie, il a battu Riz Ahmed (Sound of Metal), Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank) et Steven Yeun (Minari).

La reconnaissance a été décernée pour avoir incarné Digue, l’un des trompettistes du groupe Ma Rainers. Il fait partie de ceux qui commencent à créer des tensions dans le groupe en voulant gagner du terrain quand La Madre del Blues commandait, jouée par Viola Davis, qui était également l’une des gagnantes de la soirée.

Le prix a été reçu par sa femme, Taylor Simone Ledward, qui a été ému et a remercié les parents de son défunt mari, Leroy et Carolyn, Viola Davis, August Wilson et Denzel Washington, producteur du film. Là, il a envoyé le message suivant: «Si vous voyez que le monde est en déséquilibre, soyez un croisé qui pousse durement la balance de l’esprit. C’est une citation de Chadwick Boseman. Merci les acteurs, merci Chad.. Les fans ont également vécu la fête et se sont ainsi manifestés sur les réseaux:

Je ne peux pas vivre avec ce sentiment amer de savoir que cela aurait pu être Chadwick Boseman 🙁 – R (@ 01rebeklopez)

5 avril 2021





Comment Chadwick Boseman va-t-il mourir? – Fille. (@pickandrollera)

5 avril 2021





Je pensais aussi que ce sentiment les gagnait pour récompenser la performance de Chadwick Boseman, mais après avoir vu le film, je pense que c’est totalement mérité. Il a fait de son mieux avant de partir. – Carlo Montaño (@carlomoba)

5 avril 2021





Chaque fois que la femme du boseman de Chadwick parle, je pleure, je n’en peux plus – Iri (@burzsophiet)

5 avril 2021





Chadwick Boseman remporte le SAG pour le meilleur et ouvre la voie à l’Oscar ce soir. – Charlie Mantilla N (@CharlieLeFou)

5 avril 2021





Félicitations Chadwick Boseman. bien mérité pour votre prix SAG, nous souhaitons tous que vous ayez pu y être mais vous nous manquez tous. DÉCHIRURE #chadwickboseman – L’ère Bruce FAWTS (@Scopevandyne)

5 avril 2021





Performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un rôle principal: Chadwick Boseman – Le fond noir de Ma Rainey

#SAGAwards #AFFAISSEMENT https://t.co/ffirecUkjk – Nathaly Garcia (@naganicol)

5 avril 2021





C’est la deuxième fois Simone est parlé au nom de Chadwick, alors que l’acteur a également triomphé aux Golden Globes, où la femme a déclaré: « Il remercierait Dieu. Il remercierait ses parents. Il remercierait tous ses ancêtres pour avoir été ses guides et pour leurs sacrifices. Il remercierait également ses coéquipiers. Il remercierait l’équipe. Il dirait quelque chose de beau, quelque chose d’inspirant. » « .

De cette façon, il entreprend de prendre le Prix ​​aux Oscars pour le meilleur acteur, pour lequel il est nominé. C’est ainsi que cela clôturerait une saison de récompenses qui comprend Critics ‘Choice Awards, Golden Globe, SAG Awards, NAACP Image Awards et National Board of Review, avec des nominations pour le Prix ​​Gotham et récompenses satellites.