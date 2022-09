Chadwick Boseman a remporté un Emmy pour son travail sur What If…?

Emmy Awards

Dans le cadre des Emmy Awards 2022, le tristement décédé Chadwick Boseman a été récompensé pour son travail sur la série What If…? Les détails!

©IMDBChadwick Boseman

Chadwick Boseman Il est décédé le 28 août 2020, laissant un vide parmi des millions de fans qui ont su célébrer son rôle de roi T’Challa de la nation africaine de Wakanda qui occupe une place de choix dans le Univers cinématographique Marvel. La carrière du jeune acteur comprend des titres tels que New York Dead End, 42 La véritable histoire de la légende du sport James Brown Le roi de la soul Oui Le fond noir de Ma Raineyentre autres.

Ce qui est certain, c’est que Chadwick Boseman a offert aux gens de couleur un cadeau qu’ils n’oublieront jamais avec son interprétation de Panthère noire, le héros qui vient d’Afrique pour montrer que nous sommes tous égaux, que la valeur va au-delà de la couleur de la peau mais que la culture de chacun doit être célébrée et respectée de manière à ce qu’il y ait une place pour chacun de nous. T’Challa était un roi sage et fort de la même manière que Chadwick était une personne noble et bonne.

Dans son travail au sein Univers cinématographiques Marvel, Chadwick Boseman participé au projet Et qu’est-ce qui se passerait si…?, qui consiste en différentes aventures réalisées par des personnages qui modifient le cours de leur vie, modifiant ainsi l’histoire que l’on connaît de chacun de ces héros. C’est ainsi que Peggy Carter finit par être Captain America et le mercenaire Killmonger est Black Panther. Dans ce contexte, le personnage de Boseman agit comme le nouveau Star-Lord.

Chadwick Boseman reconnu

Chadwick Boseman a été récompensé pour son dernier travail pour le Univers cinématographique Marvel Prenant le Emmy au Voix off exceptionnelle des personnages battant son partenaire F. Murray Abraham qui a été nominé pour son travail dans la série de Disney+, Chevalier de la lune, où il a prêté sa voix au Dieu de la Lune Khonshu, la divinité qui donne ses pouvoirs au protagoniste de ce spectacle. Ceci dans le cadre de Emmy Awards des arts créatifs livré les 3 et 4 septembre !

date limite Il a rapporté que Taylor Simone Ledwardla femme de Chadwick Bosemana reçu le prix et a déclaré : « Quand j’ai appris que Chad était nominé, j’ai commencé à penser à tout ce qui se passait dans le monde et dans notre monde et à son étonnement au milieu de l’engagement et du dévouement. Ce fut un beau moment de savoir que l’une des dernières choses sur lesquelles il a travaillé était quelque chose de si important pour lui et pour le monde, mais aussi quelque chose de nouveau. ».

« Vous ne pouvez pas comprendre votre objectif à moins de vous demander Et si… ? Et si l’univers conspirait en ma faveur ? Et si c’était moi ? Chad serait terriblement honoré et je suis extrêmement honoré en son nom. »a complété la femme qui accompagnait Chawick Boseman dans la vie et sait parfaitement quels étaient les sentiments de ce noble acteur qui a su donner à toute une génération un héros qui a marqué les esprits.

