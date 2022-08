Chad Stahelski taquine plus de mythologie et de ninjas pour John Wick 4

John Wick: Chapitre 4 serait le film le plus long de la série à ce jour, et le réalisateur Chad Stahelski a fait bon usage du temps d’exécution supplémentaire. Jean mèche 4 mettra en vedette plus de mythologie et de ninjas, a récemment déclaré Stahelski à Variety tout en faisant la presse pour sa dernière production, Netflix’s Quart de jour.

« J’aime la mythologie. J’aime un bon mythe. Je ne crois pas vraiment – du moins pour les films de ‘John Wick’ – à une structure en trois actes. Je crois en la narration et en la laissant. Vous savez, nous avons toujours vu John Wick dans le rôle d’Ulysse. Nous prenons donc le temps nécessaire pour raconter l’histoire. Tant que nous ne nous endormons pas en la regardant, nous continuons. Mais je suppose qu’il y a une limite dans la salle de bain.

John Wick: Chapitre 4 trouvera Keanu Reeves‘ assassin titulaire sur le sentier de la guerre alors qu’il poursuit la table haute. Pour ceux qui ne le savent pas, l’univers de John Wick se compose d’un conseil composé des représentants des organisations criminelles les plus redoutées du monde, appelé la « table haute », et ils ont établi des règles selon lesquelles chaque assassin, chef de la mafia ou même un petit -le voyou qui travaille sous eux doit suivre ou autrement faire face à des conséquences fatales.

John Wick a enfreint les règles à plusieurs reprises et a fait équipe avec le seigneur du crime voyou, le Bowery King (Laurence Fishburne), à ​​la fin de John Wick : Chapitre 3 – Parabellum, pour démonter la table haute. Chaque film suivant de la série a introduit davantage de mythologie de la pègre tout en explorant le passé de Wick et en augmentant les décors d’action. Jean mèche 4 ne sera pas différent.

Où Jean Wick 3 avait des ninjas sur des motos, JW4 les mettra dans des voitures, mais il y en aura beaucoup, tous pour être finalement brutalisés par Keanu Reeves. « Des ninjas dans des voitures, je suppose. Je ne sais pas! Ce sont toujours des ninjas, mec », a déclaré Stahelski.

Chad Stahelski a toujours été un admirateur de la culture et du cinéma japonais, Akira Kurosawa étant l’une de ses plus grandes inspirations, et cela se reflète également dans le travail de Stahelski. Par ailleurs, Jean mèche 4 a été filmé au Japon et présente Hiroyuki Sanada et Rina Sawayama dans des rôles clés, la bande-annonce les montrant en train de combattre des méchants avec des Katanas et Keanu Reeves brandissant des nunchucks. Il y aura également une bataille épique entre les personnages de Sanada et Donnie Yen.





John Wick: Le chapitre 4 sera le film le plus long et le plus épique de la série

John Wick: Chapitre 4 aura la barre haute à atteindre en termes d’action. Les films précédents, avec leurs scènes de combat brutales mais élégantes, ont créé des problèmes pour Stahelski et l’équipe sur Jean Wick 4, mais ils ont trouvé un moyen de le surmonter, et le film présentera les meilleures séquences d’action de la série à ce jour.

John Wick est une sorte de boogeyman mythique dans les films, et même une mention passagère de son nom fait peur aux criminels les plus féroces. Il devient vraiment difficile de créer un récit convaincant avec un protagoniste aussi indestructible, mais Stahelski dit que c’est de là que viennent ses meilleures idées. Comment faire souffrir John Wick ? Et Jean mèche 4 trouvera des moyens nouveaux et intéressants de faire souffrir le tueur à gages.





Jean mèche 4 disposera également d’un casting empilé composé de Donnie Yen, Bill Skarsgard, Clancy Brown, Lance Reddick, Ian McShane, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Scott Adkins et Marko Zaror.

John Wick: Chapitre 4 sortira en salles le 24 mars 2023.