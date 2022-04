Chad Saison 2 Episode 2 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

De nombreuses personnes sont actuellement curieuses de connaître la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Chad. Alors que les fans de cette série ont appris l’arrivée de la saison 2, peu d’entre eux sont ravis de savoir quand l’épisode 2 va sortir. Pour trouver toutes les informations sur cet épisode à venir, les fans recherchent partout sur Internet. Après avoir vu toutes ces choses se produire, nous avons décidé de vous apporter un guide séparé.

Dans cet article, vous obtiendrez toutes les informations concernant la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Chad, où diffuser cette série, les détails de la distribution et quelques informations sur la série. Alors sans plus tarder, lisez cet article jusqu’à la fin.

C’est une sitcom américaine et cette série a été créée par Nasim Pedrad, il joue également un rôle dans la même série. Le premier épisode de la série est sorti le 6 avril 2021 et après sa sortie en très peu de temps, il a réussi à gagner beaucoup de popularité non seulement en Amérique mais aussi dans différentes parties du monde.

L’histoire de la série suit juste un garçon de 4 ans adolescent persan-américain nommé Nasim Pedrad alors qu’il dirige sa première année de lycée dans le but de devenir populaire. Les entreprises et les sens de Chad sont poussés à bout alors qu’il utilise toutes les tactiques à sa disposition pour se lier d’amitié avec les enfants cool. Récemment, la saison 2 de la série est sortie et c’est pourquoi les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Chad, faisons-le savoir.

Tchad Saison 2 Épisode 2 Date de sortie

Dans ce paragraphe, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Chad. L’épisode 2 sortira le 18 avril 2022. Comme vous pouvez le constater, l’attente de cet épisode ne se terminera que dans une semaine. Les fans sont vraiment excités à ce sujet, ils veulent juste savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire.

Où regarder la saison 2 de Chad ?

Si vous voulez regarder cette série, le réseau officiel aux États-Unis est TBS. Si vous souhaitez le diffuser sur diverses autres plateformes en ligne, vous pouvez le regarder sur Amazon Prime Video, HBO Max et Vudu. Il est possible que sa dernière saison ne soit pas disponible sur certaines de ces plateformes, alors vérifiez-la d’abord. Si vous avez regardé son dernier épisode, vous pouvez partager votre point de vue avec nous ci-dessous dans la section des commentaires.

Distribution de la série

Après avoir parcouru tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Chad. Voici la liste des acteurs de cette série. Si vous voulez en savoir plus sur votre personnage préféré, jetez un œil ci-dessous.

Nasim Pedrad comme Chad Amani

Jake Ryan comme Peter

Saba Homayoon dans le rôle de Naz Amani

Paul Chahidi comme Hamid Amani

Ella Mika comme Niki Amani

Alexa Loo comme Denise

Madeleine Arthur comme Marjorie

Thomas Barbusca comme Reid

Phillip Mullings Jr. comme Ikrimah

Jarrad Paul comme Charles

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Chad, la plateforme de diffusion en continu de cette série, le casting de la série et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici sur cette page proviennent de sources officielles et nous ne partageons jamais de fausses données. Nous espérons que tous vos doutes sont maintenant dissipés, mais si vous avez des questions concernant cette série, vous pouvez poser vos doutes avec nous ci-dessous dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider de la meilleure façon possible.

