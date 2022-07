Chad Saison 2 Episode 2 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

in

De nombreuses personnes de différentes régions recherchent la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 du Tchad. Les fans de cette série sont vraiment très excités pour le prochain épisode de cette nouvelle saison. Pour obtenir toutes les informations à ce sujet, vous êtes nombreux à chercher partout sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Nous voici avec les données complètes sur la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Chad. Si vous voulez connaître toutes les autres informations comme où vous pouvez regarder cette série, la liste des épisodes de la saison 2, les détails de la distribution et plus encore. Lisez cet article jusqu’à la fin et vous trouverez toutes vos réponses.

C’est une sitcom américaine et cette série a été créée par Nasim Pedrad, il joue également un rôle dans la même série. Le premier épisode de la série est sorti le 6 avril 2021 et après sa sortie en très peu de temps, il a réussi à gagner beaucoup de popularité non seulement en Amérique mais aussi dans différentes parties du monde.

L’histoire de la série suit juste un garçon de 4 ans adolescent persan-américain nommé Nasim Pedrad alors qu’il dirige sa première année de lycée dans le but de devenir populaire. Les entreprises et les sens de Chad sont poussés à bout alors qu’il utilise toutes les tactiques à sa disposition pour se lier d’amitié avec les enfants cool. Récemment, la saison 2 de la série est sortie et c’est pourquoi les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Chad, faisons-le savoir.

Tchad Saison 2 Épisode 2 Date de sortie

Ici, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Chad. Le nom de cet épisode à venir est Mr. Worker et il sortira le 18 juillet 2022. Si vous êtes impatient de découvrir ce qui va se passer dans cet épisode à venir, attendez simplement la date indiquée.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de la saison 2 qui sont connus jusqu’à présent.

Délégué de classe

Monsieur Travailleur

Mona

À déterminer

Détails du casting

Donc, dans ce paragraphe, nous allons partager la liste des acteurs de cette série.

Nasim Pedrad comme Chad Amani

Jake Ryan comme Peter

Saba Homayoon dans le rôle de Naz Amani

Paul Chahidi comme Hamid Amani

Ella Mika comme Niki Amani

Alexa Loo comme Denise

Madeleine Arthur comme Marjorie

Thomas Barbusca comme Reid

Phillip Mullings Jr. comme Ikrimah

Jarrad Paul comme Charles

Où regarder Chad Saison 2

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est TBS. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme Amazon Prime Video, HBO Max et Vudu. et autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région. Si vous avez manqué un épisode de la saison précédente, vous pouvez le regarder ici à tout moment.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Chad, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de la plateforme officielle. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Chad, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

