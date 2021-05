Chad Michael Murray est Ted Bundy dans Serial Killer Biopic American Boogeyman

One Tree Hill et Riverdale La star Chad Michael Murray a signé pour jouer un tristement célèbre tueur en série dans le prochain thriller de Voltage Pictures Ted Bundy: Boogeyman américain. Murray rejoindra les goûts de NCIS la star Mark Harmon et plus récemment Zac Efron, qui a été acclamé par la critique pour son portrait du tueur des années 70 en 2019. Extrêmement méchant, terriblement mauvais et vil.

Pendant que Chad Michael Murray peut sembler un choix surprenant pour jouer à Bundy, le studio a confiance dans le choix du casting. « Ted Bundy est un personnage si fascinant qui divise et est la véritable personnification du mal », a déclaré Jonathan Deckter, président et COO de Voltage Pictures. « Murray est si talentueux et saisit de manière experte le charme et la nature séduisante de Bundy, des traits que le tueur notoire a exploité pour gagner la confiance de ses victimes ainsi que de la société. C’est fantastique de continuer à travailler avec les très doués Lucas et Dan sur cette fonctionnalité et apporter de l’engagement. récits à l’écran. «

Boogeyman américain se déroulera dans « une Amérique graveleuse et décadente des années 1970, à la suite du tueur insaisissable et charmant et de la chasse à l’homme qui l’a amené à la justice impliquant le détective et la recrue du FBI qui a inventé l’expression » tueur en série « . »

La hantise de Sharon Tate et Halloween: la malédiction de Michael Myers Le réalisateur Daniel Farrands dirigera ce projet tueur à partir d’un scénario qu’il a écrit. Lin Shaye (Insidious, Sony’s The Grudge, Penny Dreadful de Showtime: City Of Angels) et Holland Roden (Sony’s Escape Room 2, Teen Wolf de MTV). Produire américain Boogeyman sont Lucas Jarach (La hantise De Sharon Tate, les meurtres d’Amityville), Daniel Davila (Mine morte, combat au couteau) et Farrands (La hantise Dans le Connecticut). Alan Pao (L’homme de novembre) et Luke Daniels (Sous le lac d’Argent, No Man’s Land) serviront de producteurs exécutifs.

Ted Bundy reste l’un des tueurs en série les plus connus de l’histoire américaine. On se souvient du meurtre de jeunes filles tout au long des années 1970, et peut-être plus tôt, l’héritage horrible de Bundy en raison de la beauté et de la manière charismatique du tueur, allant à l’encontre de tout ce que les autorités et le public de l’époque avaient cru au sujet des tueurs en série. Après avoir été attrapé et emprisonné, Bundy a nié sa participation aux meurtres pendant une décennie, avant de finalement avouer 30 homicides, commis dans sept États entre 1974 et 1978. Son total de véritables victimes reste inconnu et considéré par certains enquêteurs comme plus élevé. Bundy a été exécuté pour ses crimes le mardi 24 janvier 1989.

Plusieurs films biographiques ont depuis été réalisés sur la vie du tueur en série Ted Bundy, le plus récent étant le réalisateur Joe Berlinger. Extrêmement méchant, terriblement mauvais et vil avec Zac Efron et Lily Collins. américain Boogeyman n’est pas la seule image de Ted Bundy en développement, avec le Seigneur des Anneaux La star Elijah Wood devrait également jouer dans No Man Of God, qui raconte l’histoire de la relation entre Bundy, joué par la star de Take This Waltz Luke Kirby, et l’agent du FBI Bill Hagmaier (Wood), ce dernier l’interrogeant plusieurs fois sur un certain nombre des années sur ses crimes.

Fathom Events sortira américain Boogeyman en salles à travers les États-Unis le 16 août. Voltage et Dark Star Pictures géreront alors les droits en aval. Cela nous vient de Screen Daily.

