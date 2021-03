Chacune de vos questions sur le spectacle ‘New Amsterdam Season 3’ trouve tout en dessous.

Comme l’arrangement de début de soirée de la plupart des transmissions, New Amsterdam a dû se terminer début avril dernier. Au moment où il revient aux alentours du soir, il affrontera un monde totalement unique. Les débuts commencent après que l’afflux principal de COVID a commencé à reculer à New York.

La saison 3 explique comment le cadre des services médicaux a laissé les plus impuissants derrière et comment Max et les autres spécialistes de garde à New Amsterdam tentent de découvrir les meilleures approches pour ramener les individus dans un cadre qui ne s’en souvient pas. Les personnages sont blessés, mais ils se battent plus sérieusement que jamais dans la mémoire récente.

« Je ne pense pas que nous puissions ignorer la vérité de la pandémie, en particulier en tant qu’experts des services médicaux à New York dans une énorme clinique d’urgence publique », a révélé le sprinter David Schuler à TV Insider.

«Tout comme les arrangements, la vie et les scénarios de toutes les autres personnes ont été entravés par cette pandémie, je pense que New Amsterdam n’est pas un cas particulier, et nous devons dans l’ensemble nous recalibrer pour cela.» Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison 3 de New Amsterdam.

Quand New Amsterdam revient-il pour la saison 3?

Enfin! NBC a déclaré la date de lancement de la nouvelle saison d’Amsterdam 3. Elle débutera le 2 mars. La nouvelle saison 3 d’Amsterdam reviendra à son créneau horaire unique: les mardis soirs à 22 h.

Qui quitte New Amsterdam pour la saison 3?

Le Dr Floyd Reynolds (Jocko Sims) a fait ses adieux à New Amsterdam pour déménager à San Francisco avec son partenaire de vie Evie (Margot Bingham) vers la fin de la saison 2. Pourtant, l’enquête qui est restée sans réponse lorsque New Amsterdam a dû boucler sa saison tôt est sur le hasard qu’il est absent pour acceptable.

Cela ne sera pas découvert avant le retour de l’émission, mais si cet Instagram est un signe, il semblerait qu’il reviendra dans une certaine limite.

