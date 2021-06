Ceux qui se plaignent de ce qui leur manque ne valorisent pas ce qu’ils ont

Photo/Image :

Manque d’argent, manque de travail, manque d’envie, manque d’honnêteté, manque d’amour… Au cours d’une même journée, combien de fois sommes-nous dans cette énergie de manque ?

Quand commençons-nous une journée en étant totalement épanouis ? Riche? Payé? Puissant? Reconnaissant? Ce qui détermine notre réalité n’est pas ce qui se passe dans le monde extérieur, mais ce que nous ressentons à l’intérieur de nous.

Pourquoi alors sommes-nous si affectés par l’extérieur ? Parce que nous ne réalisons pas notre pouvoir et nous alimentons le manque de pouvoir en le partageant avec d’autres êtres qui se plaignent aussi du manque.

Imaginez comment nous exploitons cette énergie? Nous sommes porteurs du Pouvoir Divin. La grande majorité des humains sont incapables d’entendre la voix de leur cœur. En demande un, demande un autre avis. Nous ne pensons pas être capables d’exercer notre pouvoir et nous remettons donc ce pouvoir à qui que ce soit.

Nous alimentons les informations de l’extérieur en tant que vérité et nous ne décidons pas de ce qui est le plus important, c’est-à-dire ce qui est le mieux pour nous. L’autre est meilleur, l’autre peut être plus… Celui-là est plus joli, plus charmant, plus intelligent. Comme nous sommes inférieurs !

Nous méritons tout et à ce titre nous sommes co-créateurs de notre réalité. Que créez-vous en ce moment ? A qui attribuez-vous les fautes de votre vie ? Exercez votre droit divin de faire ce que vous voulez et d’apprécier, en vous croyant unique. Personne n’est meilleur ou pire que vous. Réveillez-vous à vos valeurs, votre potentiel, vos talents.

Commencez la journée en vous disant : « Comme je suis riche ! Exagération ? N’êtes-vous pas riche? Regardez autour de vous et voyez ce pour quoi vous pouvez être reconnaissant… Votre maison ? A ta voiture ? Votre télé ? Le matelas qui vous a fait passer une bonne nuit de sommeil ? Le sourire de votre enfant ? L’aboiement de votre chien ? Le café du coin avec un ami ?

Rassurez-vous : si vous remplacez le bla bla bla du manque par de la gratitude, vous aurez de plus en plus de raisons de remercier. Nourrissez cette énergie !