Ceux qui préviennent la dépression n’ont pas besoin de souffrir

Récemment, nous avons eu la triste nouvelle du décès de l’acteur « charmeur de coeur » Robin Williams. En plus ou au-delà de son implication dans les stupéfiants et les problèmes financiers, sa lutte pendant des années pour se débarrasser de la dépression a été révélée. La dépression est une maladie. Une maladie qui s’aggrave partout dans le monde, en raison des demandes croissantes : qui viennent de nous et de la société. Il y a tellement de « musts », tellement d’informations, de compétitivité, de distance émotionnelle les uns par rapport aux autres, d’isolement, de violence, etc. sans compter les facteurs génétiques, environnementaux et alimentaires qui contribuent de manière significative au maintien ou à l’aggravation de la dépression.

Il existe plusieurs traitements : allopathique, homéopathique, holistique, etc. Chacun avec sa spécificité et son résultat. Ce que nous avons constaté, c’est que, quel que soit le traitement, la thérapie est essentielle. Et, souvent, le traitement doit être multidisciplinaire, car les facteurs sont multiples. Vous trouverez ci-dessous un modèle de thérapie très recommandé par les psychiatres et les médecins en raison des excellents résultats obtenus.

Le modèle cognitif d’Aaron Beck (Cognitive-Behavioral Therapy-CBT) pour la dépression présuppose deux éléments de base : la triade cognitive et les distorsions cognitives. La triade cognitive consiste en la vision négative de soi, dans laquelle la personne a tendance à se considérer comme inadéquate, incapable ou incapable ; dans la vision négative du monde, y compris les relations, le travail et les activités, et dans la vision négative de l’avenir, le désespoir.

Ajoutez à ces points de vue négatifs l’idée que vos traits de personnalité, votre environnement et votre présent ne devraient pas exister tels qu’ils existent, transformant la tristesse et la déception en dépression et démoralisation.

Application de thérapie cognitive

C’est un processus de traitement qui aide les clients à changer les croyances et les comportements qui produisent certaines humeurs. Les stratégies thérapeutiques de l’approche cognitivo-comportementale impliquent de travailler sur trois phases :

1. Concentrez-vous sur les pensées automatiques et les schémas dépressogènes ;

2. Concentrez-vous sur le style de relation de la personne avec les autres ; et

3. Changer de comportement afin de mieux faire face à la situation problématique.

La TCC est basée sur le pouvoir de la pensée réaliste, c’est-à-dire sur la mesure dans laquelle la réalité peut être connue. Dans le traitement de la dépression, cet aspect a une grande pertinence clinique, car il aide le client à considérer les croyances qui sont vraies ou non liées aux faits, aidant à porter un jugement réaliste sur les facteurs qui maintiennent la dépression.

activation comportementale

L’objectif est d’augmenter l’engagement des clients dans les activités de renforcement positif et les interactions sociales constructives.

Ces stratégies sont conçues spécifiquement pour le client en question et utilisées de manière à impliquer le client, à soulager ses symptômes et à obtenir des données pertinentes au processus thérapeutique.

évocation de la pensée

La dépression engendre l’immobilité et le pessimisme. Ainsi, les clients ont du mal à démarrer une tâche et à identifier les avantages d’effectuer une activité. Les techniques qui aident à identifier les pensées et comment elles affectent les émotions et le comportement jouent un rôle clé pour aider les personnes souffrant de dépression.

Découvrez des astuces pour éloigner les pensées négatives

Il ne faut pas oublier que le but de la TCC est de faciliter et d’apprendre au client à être son propre thérapeute et à renforcer ses propres capacités. Les techniques cognitives doivent soutenir les objectifs de la thérapie et ne doivent pas être utilisées comme un processus addictif.

Comment les pensées génèrent des sentiments

1. Je pense…

2. Alors je me sens…

Par example:

Je pense que rien ne marchera jamais dans ma vie.

Alors je me sens démotivé, léthargique, faible.

Traitement personnalisé

Il faut adapter la technique au client. Autrement dit, avant d’appliquer la technique, il faut évaluer laquelle pourrait être la plus adaptée à la personne en question, quels éléments devraient être davantage mis en valeur, etc.

Le but est de réduire les symptômes, d’aider le client à restructurer sa vie et à améliorer sa qualité de vie.