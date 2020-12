Ceux qui participent aux jeux vidéo sont en meilleure santé que ceux qui ne le font pas, selon une étude

Qui pratique un exportation il doit généralement s’asseoir devant un écran pendant plusieurs heures chaque jour, mais cela ce n’est pas forcément synonyme de sédentarité. Selon l’étude The Association between Esports Participation, Health and Physical Activity Behavior lancée par des chercheurs de l’Université de technologie du Queensland, en Australie, cette catégorie particulière de joueurs n’est pas nécessairement liée à de tels problèmes, bien au contraire. Selon les résultats de la recherche publiée dans l’International Journal of Environmental Research and Public Health, 21% du public interrogé par la recherche a montré une meilleure forme physique que celle de la moyenne des gens ordinaires.

Les chercheurs ont mené une activité de enquête auprès de 1400 joueurs de titres amateurs et professionnels compétitifs dispersés 65 pays dans le monde dans le but d’obtenir un échantillon global d’informations telles que l’indice de masse corporelle, ou IMC; ce chiffre montrait une probabilité de 9 à 21% d’être en meilleure santé que celle d’un échantillon équivalent composé de non-joueurs. En général, le pourcentage de ceux qui exportent et restent dans leur poids idéal était plus élevé que celui de la population restante, mais il existe des exemples de joueurs obèses.

Des résultats similaires ne devraient pas surprendre: l’activité physique est également incluse dans les activités d’entraînement d’un athlète virtuel de haut niveau, bien que cela soit plus vrai pour ceux qui concourent moins occasionnellement. Cette catégorie de joueurs peut s’entraîner même quatre fois par semaine, à la fois pour contrer les effets d’une activité assise intense et pour garder un corps parfaitement réactif aux stimuli: 10% des meilleurs joueurs interrogés par les chercheurs étaient en fait en meilleure forme que les 90% restants.

En plus de l’indice de masse corporelle, d’autres paramètres collectés par les joueurs d’esports conduisent également à un mode de vie généralement plus sain que la moyenne. Les joueurs interrogés, par exemple, s’abstiennent davantage de boire de l’alcool chaque jour et de fumer: seuls 0,5% et 3,7% de l’échantillon le font respectivement. Pour le chercheur principal Michael Trotter, ces chiffres contrastent avec le stéréotype du joueur en surpoids avec une santé à risque qui circule tellement, surtout hors ligne; en revanche, les chiffres indiqués ne concernent que circuit des acteurs compétitifs.