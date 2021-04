Cette webcam a la forme d’un œil humain, déplacez votre globe oculaire pour regarder autour et même cligner des yeux

Après une année en plein essor pour les appels vidéo et le travail à distance, les choses semblaient avoir été réglées selon de «nouvelles normes». De meilleures webcams, des façons d’utiliser l’appareil photo reflex numérique comme une webcam et un logiciel de plus en plus intelligent. Mais il y en avait plus, comme ça nouvelle webcam appelée Eyecam qui est terriblement réaliste simulant l’œil humain.





Technologiquement, l’Eyecam n’a rien d’extraordinaire. Nous sommes confrontés à un webcam recouverte d’un corps qui simule le globe oculaire, la paupière, le sourcil et le reste de l’œil. À l’intérieur d’un système avec six petits moteurs et un Arduino sont chargés de tout animer pour que le globe oculaire bouge et clignote. D’autre part, un Raspberry Pi Zero permet à l’appareil d’interagir avec l’ordinateur et de fonctionner comme une webcam traditionnelle.

Si quelqu’un veut faites-le vous-même à la maison c’est facile. Ses créateurs ont posté le projet open source avec tous les fichiers sur GitHub afin que n’importe qui puisse monter une Eyecam à la maison. Bien sûr, la recréation de l’œil appartient à tout le monde.

Simuler les interactions humaines en personne

La création est réalisée par un groupe de chercheurs du laboratoire d’interaction homme-machine de l’Université de la Sarre Allemagne. En tant que tel, il s’agit plus d’une expérience qu’une webcam que nous verrons mise en vente pour être utilisée avec Zoom, Google Meet ou Skype. Mais qui sait, peut-être que quelqu’un le rendra viable sur le plan commercial.

L’objectif des chercheurs est renforcer la connexion émotionnelle que les humains éprouvent pendant les conversations. Étant donné qu’une partie de cette connexion est perdue lors d’appels vidéo, ils espèrent mieux simuler l’interaction en personne avec une webcam qui simule mieux l’œil humain.

Le but des chercheurs au-delà de la simulation de l’apparence de l’œil humain est simuler les réactions humaines aussi. Il se déplace actuellement en regardant autour de lui et en clignant des yeux apparemment au hasard. Mais pour le rendre plus réaliste, il doit réagir aux changements subtils de l’environnement tels que les changements de lumière, de sons ou de mouvements à proximité. Quelque chose de similaire à ce que fait Disney avec son robot anthropomorphe.

Via | Le bord