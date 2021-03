Cette Volvo V70 est en vente pour… 20 millions de dollars. Êtes-vous tous fous?

La possibilité d’avoir une plaque d’immatriculation personnalisée est, pour certains conducteurs, aussi importante que la voiture qu’elle identifie. Pour de nombreux millionnaires, c’est même le seul élément capable de différencier leur voiture de la voiture du «voisin».

Ces dernières années, cela est devenu une affaire de millions et en 2018, Afzal Kahn, un célèbre créateur et entrepreneur britannique, a même mis la plaque d’immatriculation avec les caractères «F1» en vente au Royaume-Uni pour plus de 13,75 millions d’euros. … sans TVA.

Mais le propriétaire de la Volvo V70 que nous vous apportons ici estime qu’il a une plaque d’immatriculation encore plus précieuse en sa possession.

«New York», c’est ce que vous pouvez lire sur le billet qui appartient à la même famille depuis la fin des années 1970, lorsque le père de ce vendeur l’a acheté pour une bonne affaire, dès qu’il est devenu possible de personnaliser les inscriptions dans cet État nord-américain Américain.

Aujourd’hui, après plus de 40 ans, le propriétaire de cette immatriculation a mis sa Volvo V70 en vente – sur le portail duPont Registry – pour 20 millions de dollars (environ 16,73 millions d’euros), qui, malgré l’inscription «New York» en l’entreprise (peut être transférée sur une autre voiture), en fait la Volvo la plus chère de tous les temps.