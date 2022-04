Cette vidéo montre parfaitement à quoi ressemble le quotidien d’une ferme à clics

in

Découvrez comment les créateurs de contenu de médias sociaux gagnent des abonnés grâce aux fermes de clics.

Les créateurs de contenu qui publient leur contenu via des réseaux sociaux tels qu’Instagram, Facebook ou TikTok basent leur monétisation sur le nombre de « j’aime » qu’ils reçoivent, puisque, de cette manière, augmenter votre popularité et donc votre nombre de followers.

Comme vous le savez probablement déjà, certaines entreprises se consacrent à augmenter de manière exponentielle le nombre de followers d’un influenceur dans les différents réseaux sociaux en échange d’une rémunération économique.

Parmi tous ces types d’entreprises, les plus populaires sont les fermes de clics et maintenant, grâce à l’utilisateur Reddit 88c, nous pouvons partager avec vous une vidéo qui montre à quoi ressemble le quotidien de l’un d’eux.

Voici comment fonctionne une ferme à clics

Dans un fil Reddit expliquant pourquoi le Google Play Store est infesté de Applications malveillantes avec des millions de téléchargementsutilisateur 88c partagé une vidéo dans laquelle il est montré avec une grande clarté comment travailler dans une ferme à clics.

Ainsi, dans la vidéo susmentionnée, à laquelle vous pouvez accéder via ce lien, nous pouvons voir deux femmes qui interagissent avec une dizaine de smartphones en même temps liker et partager les posts de leurs clients sur différents réseaux sociaux. Chacun des terminaux avec lesquels ils travaillent dispose un autre compte utilisateur afin que, de cette manière, l’influenceur qui a contracté les services de cette entreprise puisse augmenter ses abonnés et, par conséquent, sa monétisation.

8 applications pour gagner des likes sur Facebook : les meilleures options sur Google Play

Les fermes à clics ne sont pas quelque chose de nouveau, car déjà en 2017, nous avons commencé à voir les premières preuves de l’existence de ce type d’entreprisesqui se consacrent non seulement à augmenter le nombre de followers et de « j’aime » des influenceurs, mais s’occupent également de multiplier les « j’aime » d’une chaîne YouTube ou améliorer la note d’une application sur le Play Store ou l’App Store.

