Cette vidéo montre la galaxie Messier 83, éloignée de 15 millions d’années-lumière, dans toute sa splendeur

La galaxie désordonnée 83, également connu sous le nom de « Austr Pinwheel », est une galaxie de la constellation Hydra. Ce n’est ni plus ni moins que 15 millions d’années-lumière, qui en termes astronomiques est juste à côté (l’univers observable mesure 93 000 millions d’années-lumière, et maintenant nous pouvons le voir dans toute sa splendeur grâce au DECam, la Dark Energy Chamber construite par le département américain de l’énergie.

DECam a été monté sur le télescope Víctor M. Blanco (quatre mètres) situé à l’Observatoire interaméricain de Cerro Tololo. Il s’agit d’un programme du NOIRLab (Laboratoire national de recherche en astronomie optique-infrarouge) de la NSF (National Science Foundation) et, grâce à lui, nous pouvons avoir cette photo. Bien sûr, l’image sur ces lignes n’est pas la photo complète, c’est un énorme, énorme élargissement. Dans la vidéo ci-dessous ces lignes, vous pouvez voir le niveau de zoom qui doit être fait pour l’atteindre.

Développez, développez, développez …

Comme expliqué par NOIRLab, six filtres différents ont été utilisés dans le DECam pour obtenir cette image. Ces filtres sont utilisés par les astronomes pour sélectionner les longueurs d’onde à capturer et il est crucial pour détecter des informations spécifiques sur un certain objet céleste, même si cela sert également à lui donner les couleurs spectaculaires que nous voyons dans la vidéo.

Grâce aux filtres, nous pouvons distinguer quelques détails intéressants dans l’image elle-même. Par exemple, les filaments sombres sont des blocs de poussière qui bloquent la lumière, et les points rouge vif sont de l’hydrogène gazeux chaud. Les photos sont prises avec différents filtres, puis combinées pour créer l’image finale que nous voyons. Au total, cette photo a été prise avec 163 expositions totalisant plus de 11,3 heures.

Et qu’en est-il de DECam? Le DECam est un instrument très puissant avec 74 dispositifs à couplage de charge ou CCD. Ils sont un type de capteur plus sensible à la lumière que le CMOS et peuvent être trouvés dans les caméras, bien que les DECam soient beaucoup plus grands et conçus pour capter la lumière rouge très faible de galaxies plus éloignées.

Le but initial de DECam était d’aider les astronomes à découvrir pourquoi l’univers est non seulement en expansion, mais aussi en accélération.

L’objectif initial de DECam était d’aider à répondre à l’une des grandes questions sur notre univers: pourquoi n’est-il pas simplement en expansion, mais ça le fait de plus en plus vite. DECam a passé six ans à prendre des photos de l’univers pour offrir plus de données aux astronomes et, aujourd’hui, il est considéré comme ayant déjà rempli son objectif initial: compléter le Dark Energy Survey (entre 2013 et 2019)

Cependant, il est toujours en fonctionnement. Les membres de la communauté scientifique peuvent demander du temps pour utiliser l’appareil et obtenir des données qui sont ensuite traitées et mises à la disposition du public grâce aux archives du Community Science and Data Center (CSCD). Bien sûr, il peut également être utilisé pour prendre des photos aussi belles que celle qui dirige ce texte.

Crédit d’image: CTIO / NOIRLab / DOE / NSF / AURA, M. Soraisam (Université de l’Illinois), S.Brunier / Digitized Sky Survey 2, Digitized Sky Survey (DSS), STScI / AURA, Palomar / Caltech et UKSTU / AAO.

Via | Mixx.io