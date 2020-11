Cette vidéo de Charli D’Amelio lui a fait perdre près d’un million d’abonnés sur TikTok

Charli D’Amelio est la star la plus suivie de la plateforme de partage de vidéos TikTok: la jeune danseuse américaine compte près de 100 millions de followers et jusqu’à il y a quelques jours, elle semblait sur le point d’atteindre le cap des 100 millions de rounds. Les célébrations, cependant, sont actuellement reportées, et lorsqu’elles se produisent, elles pourraient encore avoir un goût amer: au cours des dernières heures, en fait, l’influenceur est apparition en ligne dans une vidéo qui, dans une réaction en chaîne d’indignation l’abandon de son profil sur TikTok par 900000 utilisateurs.

Le clip offensant est le premier épisode d’une série lancée par la famille D’Amelio sur YouTube: le format s’appelle Dîner avec les D’Amelios, et exige simplement que la famille accueille différents invités à dîner, discutant des affaires courantes et d’autres sujets avec eux. L’invité désigné pour le premier épisode était le youtubeur James Charles, tandis que le chef privé Aaron May s’occupait de préparer le dîner. L’événement mis en ligne sur YouTube n’a cependant pas été particulièrement apprécié des spectateurs, qui se sont concentrés sur certains aspects du dîner pour se lancer dans de vives critiques.

Charli a été critiqué pour avoir parlé d’être sur le point d’atteindre 100 millions d’abonnés en seulement un an d’activité sur TikTok, et pour le faire avec ce qui a été jugé trop léger et insouciant; la soeur Dixi – également un influenceur majeur sur la plateforme de partage de vidéos – a réagi avec aversion pour certains plats préparés par le chef. En général, les deux filles étaient perçues comme trop gâtées et beaucoup moins faciles à vivre qu’elles ne le paraissent dans leur tiktok. Le nombre élevé de commentaires négatifs a conduit les téléspectateurs à renforcer les opinions déjà mûries sur ce qu’ils ont vu, dans un phénomène qui s’est ensuite traduit par un abandon massif du profil social de Charli D’Amelio.

Au milieu des critiques légitimes, cependant, il ne manquait pas de ceux qui ont passé le cap, venant insulter lourdement les filles également sur d’autres canaux sociaux et envoyer des menaces de mort à Charli D’Amelio. Dans les jours suivants, l’invitée de la soirée a immédiatement pris la défense des deux filles, tandis que Charli abordait la question en direct sur Instagram où elle avouait en larmes qu’elle n’était pas prête à entretenir un niveau de négativité inacceptable pour personne.