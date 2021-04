Cette transition de chargement Ratchet & Clank: Rift Apart est un rappel de ce que la PS5 peut faire

Candiy old school Arôme Concentré Le Chwing - Candiy Old School

Revolute fait dans la confiserie old-school avec le Chwing Candiy Old School, un concentré totalement explosif en bouche et qui rappelle la saveur inimitable d'un chewing-gum rose que l'on trouvait en tubes.Surprenante de réalisme, cette recette est une vraie réussite et le voyage dans le temps sera à portée