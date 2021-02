Cette tiktoker est la plus âgée du monde: elle a 110 ans et sa vidéo est virale

Au Pays de Galles, il est connu comme la femme plus âgée de tout le pays, et à partir d’aujourd’hui, le même titre peut se vanter de TIC Tac, où ses vidéos ont été vues plus de 100 000 fois en quelques jours. Son nom est Amy Hawkins et à 110 ans, elle est devenue le dernier phénomène sur la plateforme de partage la plus appréciée des jeunes et des très jeunes.

A sa naissance, en 1911, la radio était encore une nouveauté absolue; puis la télévision – d’abord en noir et blanc, puis en couleur – puis Internet, les premières plateformes de partage puis les réseaux sociaux. Le dernier d’entre eux, TikTok, l’a couronnée chérie du web grâce à l’intervention d’un de ses utilisateurs, Petit-fils de 14 ans, Sacha Freeman. Même le garçon n’est pas réellement fan de TikTok et, selon les vidéos téléchargées sur le portail, il semble avoir ouvert un profil spécialement pour sa grand-mère: Amy – avec un passé de danseuse et chanteuse avant son succès actuel – est présente dans tout 10 vidéos actuellement téléchargées, même si celle qui lui a valu sa renommée est la toute première.

Le clip a été téléchargé sur TikTok par Sacha le 24 janvier, juste à l’occasion du 110e anniversaire de grand-mère. Dans le style TikTok complet, dans la vidéo, la femme exécute une performance artistique: une interprétation chantée de It’s A Long Way To Tipperary, une chanson de salle qui est devenue populaire parmi les soldats britanniques de la Première Guerre mondiale. Le clip a été intercepté par les algorithmes de la plateforme qui l’ont proposé à un nombre croissant d’utilisateurs, qui ont apprécié le contenu. En quelques jours, la vidéo s’est arrêtée juste en dessous de 100 000 vues, mais le clip a été suivi par d’autres; le petit-fils a filmé sa grand-mère à d’autres occasions, et une autre vidéo en particulier a atteint 10 000 vues supplémentaires.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂