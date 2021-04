Cette tendance antisémite sur TikTok insulte les Juifs, mais beaucoup ne l’ont pas remarqué

La plateforme de partage vidéo TIC Tac c’est désormais une source inépuisable de défis et de tendances qui surgissent et s’épuisent souvent au sein de la communauté des utilisateurs de manière totalement innocente, mais en son sein, il peut arriver que des associations d’idées dangereuses se propagent. C’est le cas de Si j’étais un homme riche, un tendance antisémite né par certains utilisateurs sur le réseau social puis est devenu viral sans forcément avoir ceux qui l’ont diffusé plus tard savait ce qu’il faisait.

La série de clips qui s’est répandue de manière virale sur TikTok a deux aspects en commun: le premier est l’utilisation du chanson Si j’étais un homme riche, une chanson composée pour The Fiddler on the Roof, une comédie musicale de 1964 considérée comme une pierre angulaire de la culture juive moderne; le deuxième élément est un Filtre TikTok appelé Expressify, qui accentue les expressions faciales des sujets encadrés au point de les déformer en des sourires rappelant l’Heureux Marchand, une caricature devenue connue comme un symbole de haine antisémite. Les premières vidéos montrant la combinaison des deux éléments se limitent au tournage des protagonistes chantant la chanson, mais qui les a créées – c’est la plainte de la communauté juive présente sur le réseau social – savait ce qu’il faisait.

Ces clips ont été suivis par d’autres, également publiés par des utilisateurs qui ont a simplement pris la tendance comme n’importe quel défi, ignorant la signification antisémite de ce qu’ils faisaient. Beaucoup ignorent même l’origine de la chanson, parfois confondue avec une reprise de Rich Girl, du musicien pop Gwen Stefani (alors qu’en réalité la transition est le contraire). Cependant, ces contenus ont également contribué à diffuser viralement une tendance offensive, pour arrêter quels utilisateurs, juifs mais pas seulement, sont intervenus, qui ont essayé de donner à la tendance un sens positif.

Certains créateurs se sont engagés à clarifier comment la chanson et le filtre ne doivent pas être utilisés ensemble, d’autres se sont simplement exécutés en danse et en lip-sync sans le filtre, tout en attachant cependant le hashtag #ifiwerearichman aux clips. On peut dire que la mission est au moins partiellement accomplie: pour le moment, les contenus liés au hashtag qui se répandent sur TikTok sont majoritaires.

