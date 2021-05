Cette technique de retouche photo donne des résultats spectaculaires et est devenue virale sur TikTok

Sur la plateforme de partage vidéo TIC Tac il y a souvent des danses, des sketchs comiques et des lip-sync, mais une autre catégorie qui est la plus populaire est celle des tutoriels. Des recettes aux instructions sur la façon de prendre soin des plantes dans le jardin, ce type de vidéo attire chaque jour des millions de personnes, et le dernier exemple de clip viral sur le sujet est celui d’un utilisateur qui a offert une micro-leçon gratuite de retouche photo: Le tiktok contient quelques conseils simples sur la façon de faire ressortir les photos de l’iPhone, mais au cours d’un week-end, cela a bien marché 12,8 millions de vues.

La vidéo virale

Son nom est Ana Paula, elle est connue sur TikTok avec la poignée @anapaulaugaz et elle n’est pas exactement une influenceuse de haut calibre: elle compte environ 16 000 personnes, ce qui, dans les médias sociaux d’origine chinoise, peut être défini comme moyen-élevé mais pas exceptionnel. Cependant, la jeune fille a une certaine habileté dans l’édition des photos qu’elle publie, et elle a lancé une astuce qui circule sur TikTok depuis quelques jours maintenant, une formule qui utilise les outils de retouche photo de l’iPhone permet de rendre des photos particulièrement captivantes. L’astuce est simplement stocker et reproduire les valeurs utilisées par d’autres utilisateurs pour modifier certains paramètres tels que la saturation et l’exposition de l’image.

La formule de modification

Plus précisément, la formule adoptée est la suivante:

Brilliance à 100

Points de lumière à -32

Ombres à -26

Contraste à -30

Luminosité à -15

Point noir à 10

Saturation à 10

Vibrance à 8 ans

Température à 10

Teinte à 29

Netteté à 14

Définition a 23

En réalité, ces aspects des photographies peuvent être modifiés non seulement sur l’iPhone, mais sur tout smartphone doté d’outils similaires. La plupart des téléphones rivaux intègrent ces solutions de modification au sein du système d’exploitation Android, dans la galerie de photos; pour tous les autres, ils peuvent être trouvés confortablement dans des applications comme Snapseed qui peuvent être téléchargées gratuitement sur le Play Store. Le seul problème est que les noms de paramètres ne correspondent pas toujours avec ceux utilisés par Apple, mais les paramètres eux-mêmes sont toujours les mêmes.

Mieux vaut expérimenter

Le suivi déjà substantiel de @anapaulaugaz a conduit sa vidéo à être visionnée suffisamment de fois pour se retrouver parmi celles recommandées par TikTok à d’autres téléspectateurs potentiels. Quelques jours après sa publication, le clip a été vu par près de 13 millions de personnes, dont certaines ont tenté de reproduire ce qu’elles ont vu avec des résultats pas toujours spectaculaires. Les valeurs de modification recommandées poussent en fait de nombreux aspects des photographies au maximum, ce qui, ce faisant, peut également être déformé. Le conseil n’est pas de prendre la formule qui circule en ligne comme un dogme, mais d’expérimenter les changements jusqu’à ce que vous trouviez l’équilibre idéal pour chaque photographie individuelle.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂