Cette superbe carte interactive vous permet de voyager à travers le monde grâce aux radios locales

D’un simple clic, vous pouvez écouter les stations de radio locales de n’importe où dans le monde. C’est ce que nous propose Radio Garden, un site Web formidable que tout amateur de radio devrait connaître. Des émetteurs nationaux de Madrid ou Bilbao, à ceux de Rome, Milan ou Munich. Mais aussi ceux de Hong Kong, Osaka ou Vladivostok. Des milliers de radios locales réunies sur la même page et rapidement accessibles.

Radio Garden a été créé par l’équipe du Studio Puckey & Moniker en 2016. Radio Garden est né à Amsterdam, dans le cadre d’un projet du «Netherlands Institute for Sound and Vision». Nous sommes confrontés à un travail à but non lucratif où différentes technologies open source sont utilisées, de CesiumJS, une bibliothèque JavaScript ouverte, à React. Si vous ne l’avez pas encore ouvert, nous vous recommandons de vous y plonger et de passer de l’un à l’autre.

Le « Google Earth des radios »

Malgré l’essor du streaming, la radio est toujours vivante et constitue une grande source d’inspiration et de divertissement. C’est aussi un moyen d’accéder à des informations très focalisées sur les lieux où elles sont transmises. Chaque région a ses fréquences et sa radio associées, mais il n’est pas toujours facile de les trouver. Avec Radio Garden, nous avons un outil pour explorez les stations de radio les plus populaires de chaque ville. Une carte interactive avec des milliers de points où nous pouvons cliquer et accéder à la fois à la radio principale et au reste des stations de radio locales associées à cet endroit.

C’est le PLUS COOL. Une représentation de la planète de type Google Earth. Chaque point vert est une station de radio. Cliquez sur n’importe quel point pour écouter. C’est comme la téléportation culturelle. Vous pourriez passer des heures avec cette chose… https://t.co/rdEHUUfgvk pic.twitter.com/VJgyzVClJD – David Pogue (@Pogue) 14 février 2021

Radio Garden a une interface simple, mais elle fonctionne rapidement. Il vous permet d’arrêter la lecture, de modifier le volume et d’accéder au site Web de chaque radio, à partir des paramètres de l’application. L’outil permet également enregistrer les favoris et rechercher, ainsi que le blocage de la carte afin qu’elle ne change pas de rayon lorsque nous nous déplaçons autour du globe.

Malgré plusieurs années chez nous, il a récemment été popularisé par l’impulsion de David Pogue, un présentateur populaire des États-Unis, sur les réseaux sociaux. En 2020, Radio Garden a été repensé pour adapter son interface aux appareils mobiles et en fait, il a une application pour Android et iOS.

« En rapprochant les voix éloignées, la radio relie les gens et les lieux. Depuis sa création, les signaux radio ont traversé les frontières. Les fabricants et les auditeurs de radio ont imaginé à la fois se connecter à des cultures lointaines et renouer avec des gens de chez eux à des milliers de kilomètres », explique le site Radio Garden. Et la vérité est que cela ne prend que quelques minutes pour profiter de votre site Web pour le comprendre.

