Cette star de TikTok donne 1 000 € de pourboires à des vendeurs de rue aléatoires à Los Angeles et à San Diego

Pendant le Mois du patrimoine hispanique, AUJOURD’HUI partage l’histoire, la douleur, la joie et la fierté de la communauté. Nous mettons en lumière les pionniers hispaniques et les voix montantes. AUJOURD’HUI publiera des essais personnels, des histoires, des vidéos et des spéciaux tout au long du mois de septembre et d’octobre. Pour en savoir plus, rendez-vous ici.

Se sentant insatisfait de son contenu, la star des réseaux sociaux de 24 ans, Jesús Morales, connu sous le nom de @juixxe en ligne, s’est tourné vers TikTok l’été dernier à la recherche d’inspiration. C’est à ce moment-là qu’il est tombé sur d’autres utilisateurs de la plate-forme qui collectaient des fonds auprès de leurs abonnés pour donner de généreux pourboires aux travailleurs de la restauration pendant la pandémie.

« Je me souviens d’être resté assis là en pensant: » Wow, j’aimerais pouvoir le faire, mais je veux le faire pour les vendeurs de rue et je veux leur donner des milliers de dollars « », a déclaré Morales à 45secondes.fr Food. « Ce serait tellement incroyable. »

Jesús Morales, alias @juixxe sur TikTok, pose avec des chariots de cuisine de rue. Léo González

Un an plus tard, Morales a pu collecter 135 000 € pour soutenir plus de 90 vendeurs de rue dans le sud de la Californie grâce à la générosité de ses 1,3 million de followers sur TikTok. Maintenant, il espère que d’autres personnes s’inspireront de son travail et soutiendront leurs fournisseurs locaux comme ils le peuvent.

Prenant 100 € de sa propre poche, Morales a commencé à filmer ses vidéos de dons en août 2020 en remettant le pourboire à un vendeur de rue local à San Diego et en enregistrant sa réaction. Le vendeur était en état de choc complet et est tombé à genoux et l’a remercié. « À ce moment-là, (avec) la façon dont il a réagi, je savais que je voulais le refaire encore et encore », a déclaré Morales. À partir de là, il a commencé à parcourir San Diego à la recherche de plus de fournisseurs à prendre en charge.

Morales se souvient comment sa famille lui a appris le pouvoir de donner dès son plus jeune âge. Ses parents, qui ont immigré aux États-Unis depuis San Luis Potosí, au Mexique, ont accepté des emplois dans les services et l’industrie automobile dans le but de gravir les échelons et de réaliser le rêve américain. Malgré les difficultés, Morales se souvient comment sa famille parvenait toujours à visiter son pays natal chaque année et à apporter des boîtes de vêtements inutilisés et d’autres objets à ceux qui en avaient besoin.

« Ils avaient toujours quelqu’un à qui donner des choses », explique Morales. « Un tel pourrait utiliser ceci, un tel pourrait utiliser cela. Je pense que c’est de là que l’inspiration (donner) est venue. »

Alors que le nombre de vues sur ses vidéos de conseils commençait à augmenter, de plus en plus de personnes ont commencé à faire des dons directement à Morales via Venmo et CashApp liés dans sa biographie des médias sociaux. Petit à petit, les pourboires de 100 € se sont transformés en 200 €, puis en 500 € et finalement les dons ont fait boule de neige en 1 000 € que les pourboires sont aujourd’hui.

Morales s’est alors rendu compte qu’il pouvait soutenir davantage de personnes à Los Angeles, où les vendeurs de rue sont plus courants. Maintenant, il se rend généralement à Los Angeles, parcourant différents quartiers pour voir à qui il peut donner un pourboire. Ses abonnés laisseront souvent des commentaires sur ses vidéos suggérant des emplacements ou des vendeurs spécifiques qu’il devrait visiter, et bien que Morales fasse de son mieux pour aider là où il le peut, il préfère toujours donner un pourboire aux vendeurs au hasard. Souvent, cela signifie qu’il ne voit jamais deux fois le même vendeur.

« C’est juste que tu es un étranger, je suis un étranger et nous nous rencontrons en ce moment », a expliqué Morales.

Mais un cas qui l’a particulièrement marqué est celui d’un vendeur de fruits qu’il a remarqué un soir au bord d’une rue animée. Morales est sorti de sa voiture, a commandé quelque chose et lui a remis le don. Rempli de gratitude, le vendeur a attrapé l’épaule de Morales, a baissé la tête et a commencé à prier.

Jesús Morales pose avec l’un des 90+ vendeurs de nourriture qu’il a pu soutenir grâce au financement participatif sur TikTok. Avec l’aimable autorisation de Jesús Morales

« C’était juste un moment intemporel dans lequel je devais juste m’imprégner. Ces mots qu’il disait étaient tellement puissants », a déclaré Morales. « Il priait pour moi, ma famille et tous ceux qui ont contribué. (C’étaient) des mots que je n’oublierai jamais. »

Mais, a expliqué Morales, toutes les réactions ne sont pas les mêmes. Il rencontre toujours des vendeurs sceptiques quant à la raison pour laquelle ils reçoivent un pourboire aussi important, c’est pourquoi il prend le temps d’expliquer comment l’argent est financé en ligne par des étrangers solidaires.

« Cela montre à quel point les vendeurs de rue sont humbles et travailleurs et cela en dit long sur la communauté latino et hispanique », a déclaré Morales.

La transparence est l’une des principales raisons pour lesquelles il pense que son initiative est devenue un tel succès. Les gens peuvent voir l’argent remis physiquement à quelqu’un et leurs réactions immédiates dans ses vidéos. Mais surtout, la sécurité et la dignité de la personne qui reçoit le pourboire est sa principale priorité. C’est pourquoi Morales ne montre jamais le visage des vendeurs. Il explique que la plupart des gens ne comprennent pas les difficultés rencontrées par les vendeurs de rue, en particulier lorsqu’ils sont victimes de vols ou de harcèlement de la part de personnes qui veulent leur faire du mal.

« Chaque vendeur vend avec un but. Je veux juste que les gens sachent que ce sont de vraies vies, ce sont de vrais êtres humains qui essaient juste de gagner leur vie honnêtement », a-t-il ajouté. « Si vous pouvez laisser un pourboire, 2 €, 3 €, n’importe quoi, ça aide. En fin de compte, vous soutenez une personne travailleuse qui travaille peut-être pour subvenir aux besoins de sa famille ou (payer) des factures. »

Morales rêve de voyager un jour à travers les États-Unis pour distribuer des dons dans différentes villes. Mais pour le moment, il prend le processus de réception et de distribution des dons au jour le jour.

« Qui sait (ce qui va se passer) », a-t-il poursuivi. « Cela vient de commencer il y a environ un an et je suis incroyablement béni et reconnaissant que nous ayons reçu autant de soutien à ce jour. Je ne peux qu’imaginer ce que nous pouvons faire dans une autre année. »

