Cette star de «  Rock of Love  » se reconnecte avec les fans

Lacey Sculls (née Conner) est surtout connue comme le méchant de Rock of Love avec Bret Michaels Saison 1. La plupart des téléspectateurs ont méprisé l’attitude manipulatrice de Sculls. Ironiquement, c’est ce qui l’a aidée à aller aussi loin que dans la compétition pour gagner Bret Michaels.

Aujourd’hui, plus de 10 ans plus tard, Sculls compte plus de 8000 abonnés en tant qu’hôte du Parler d’amour Podcast. Sculls a parlé avec Showbiz 45Secondes.fr via Zoom à propos du podcast et de ce que signifie se reconnecter à la télé-réalité Ventilateurs.

Lacey Sculls présente le podcast « Talk of Love »

Si vous étiez fan de l’un des VH1 – en particulier le D’amour séries, École de charme, ou J’aime l’argent – vous apprécierez le podcast de Sculls. Chaque semaine, elle invite un nouvel invité de l’immense pool de membres de la distribution de VH1 à parler de leur temps à la télé-réalité.

Lorsque le podcast a fait ses débuts en février 2002, Sculls avait un co-animateur – elle Rocher d’amour co-vedette, Heather Chadwell. Les deux se sont séparés depuis, mais Sculls continue de produire de nouveaux épisodes chaque semaine.

Les fans de « Rock of Love » adorent le podcast « Talk of Love »

En dépit d’être le méchant de la saison 1 de Rocher d’amour, Sculls dit que les commentaires du podcast n’ont été que positifs.

« J’ai été vraiment, vraiment surpris de la réceptivité des gens au podcast et à moi en particulier », a déclaré Sculls à Showbiz. «Les commentaires ont été vraiment excellents.»

Pour que le podcast continue à fonctionner, Sculls accepte les contributions des fans. Ceux qui contribuent sont récompensés par des Parler d’amour contenu. Le plus haut niveau de contributeurs peut parler avec Sculls via Skype chaque mois.

Lacey Sculls aime se connecter avec les fans de « Rock of Love »

Jusqu’à présent, Sculls a apprécié son parcours en tant qu’hôte de podcast. Mais ce qu’elle apprécie vraiment de l’expérience, c’est de pouvoir parler directement à ses fans.

« [One of my favorite things] est-ce que je fais des chats Skype de 30 minutes une fois par mois [with my] contributeurs mensuels », a expliqué Sculls. «Grâce à cela, j’ai vraiment appris à bien connaître ces personnes. »

Sculls dit qu’elle a été surprise par ses fans, qui viennent de tous les horizons.

«J’ai appris à savoir qui est tout le monde, [and] Je suis tellement impressionné par les gens qui sont fans de ces émissions », a déclaré Sculls. « Juste en fonction de qui regarde le podcast – ce sont comme des intellectuels, des artistes et des militants. »

Sculls est ravi de continuer à discuter avec ses fans sur une base mensuelle, ainsi que de rencontrer de nouveaux contributeurs à l’avenir.

Les fans de ‘Rock of Love’ ont aidé à créer la communauté ‘Talk of Love’

Sculls faisait partie d’une émission de télé-réalité diffusée il y a plus de 10 ans. Mais Rocher d’amour les fans sont toujours intéressés par ce qu’elle et le reste de ses cohortes VH1 ont à dire. Merci à Sculls et au Parler d’amour Podcast, Rocher d’amour les fans ont maintenant une communauté.

Pour Sculls, la base de cette communauté est enracinée dans l’amour de la musique.

«Tous ces spectacles – Rocher d’amour, Saveur d’amour, tous – ils ont créé cette communauté de personnes qui [started] parce que nous aimons tous la musique », a expliqué Sculls.

Avec Bret Michaels à la pointe de Rocher d’amour, Flava Flav avec Saveur d’amour, et la femme d’Ozzy Osbourne, Sharon, transformant les femmes de ces spectacles en dames École de charme, les fans de musique ont été immédiatement accro.

«C’est ce qui nous a attirés, c’est parce que nous aimons tous la musique», a déclaré Sculls. «Mais c’est juste cool de voir le type de personnes qui aiment ça – ce sont des gens vraiment géniaux. »

Les Sculls ont hâte de se connecter avec les fans de la série VH1 chaque semaine. Trouvez de nouveaux épisodes du Parler d’amour podcast sur YouTube et partout où les podcasts sont diffusés.