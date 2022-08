Cette simple astuce Samsung vous facilitera la vie lorsque vous passez des appels

Nous vous expliquons comment configurer l’application téléphone de votre mobile Samsung pour qu’elle s’ouvre toujours sur le clavier.

One UI est la couche de personnalisation des mobiles Samsung et l’une des plus populaires aujourd’hui avec MIUI et OxygenOS, notamment parce qu’elle a beaucoup de fonctionnalités supplémentaires vraiment utiles.

Dans le passé, nous avons déjà révélé certaines des meilleures astuces pour One UI, mais à chaque mise à jour, le système d’exploitation de Samsung pour Android intègre de nouvelles fonctionnalités et pour être honnête, il y en a tellement qu’il est très difficile de tous les connaître.

Pour cette raison, nous venons aujourd’hui vous révéler une astuce Samsung simple qui vous facilitera la vie lors des appels.

Ainsi, vous pouvez faire en sorte que l’application du téléphone Samsung soit toujours ouverte sur le clavier

L’application de téléphonie native des mobiles Samsung a trois écrans principaux : Clavier, Récents et Contacts et par défaut ladite application s’ouvrira toujours sur le dernier écran auquel vous avez accédé.

Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que vous pouvez configurez l’application du téléphone Samsung pour qu’elle s’ouvre toujours sur l’écran du clavierde telle sorte que chaque fois que vous y accédez, vous pouvez composer directement le numéro que vous souhaitez appeler, ce qui, évidemment, facilitera vos appels.

Si vous avez un mobile Samsung cette astuce est parfaite pour organiser vos messages

Donc, pour que l’application Samsung pour téléphone soit toujours ouverte sur l’écran Clavier, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

ouvrir l’application Téléphone sur votre mobile Samsung

sur votre mobile Samsung Cliquer sur l’icône des trois points verticaux qui se trouve dans le coin supérieur droit de l’application

qui se trouve dans le coin supérieur droit de l’application Cliquez sur le bouton ouvrir sur le clavier

Une fois cela fait, un message apparaîtra en bas de l’application qui confirmera que, désormais, l’application du téléphone s’ouvrira toujours en mode clavier.

Si vous changez d’avis et que vous voulez l’application téléphone sur votre mobile Samsung rouvre sur le dernier écran auquel vous avez accédé il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

ouvrir l’application Téléphone sur votre mobile Samsung

sur votre mobile Samsung Cliquer sur l’icône des trois points verticaux qui apparaît en haut à droite

qui apparaît en haut à droite Cliquez sur le bouton ouvrir le dernier écran

Comme dans le cas précédent, un message de confirmation apparaîtra au bas de l’application qui confirmera que les paramètres par défaut ont été restaurés.

