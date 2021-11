Cette série très à la manière de This Is Us n’a qu’une seule saison et est sur Netflix

in

En 2016, C’est nous j’arrive à CNB devenir l’une des séries les plus acclamées par la critique mais surtout par les téléspectateurs. Depuis lors, les utilisateurs se sont engagés à 100 % avec l’histoire de Pearson et ils ont accompagné la série dans ses cinq saisons. Le dernier opus sortira en janvier et cela attriste déjà beaucoup de ses fans. Mais il n’y a pas de quoi s’inquiéter car une série très similaire est disponible sur Netflix.

Bien que son intrigue soit différente de celle créée par Dan Fogelman, il est inévitable de trouver un terrain d’entente entre eux. Il s’agit de Sœurs, qui fait partie du catalogue Red N et a fait sa première officielle en 2018. La meilleure partie? On le voit très vite car il n’a qu’une saison avec 7 épisodes d’environ 45 minutes chacun, dans lequel le drame et la comédie sont combinés à parts égales.

La fiction a pour protagoniste Julia, une femme avec un père très particulier. Cet homme était un pionnier de la fertilité et maintenant qu’il est mourant, il décide de faire un aveu inhabituel : il a utilisé son sperme sur des patientes. De cette façon, votre fille découvre que a des centaines de frères et seulement deux sœurs. L’un d’eux est une star de la télévision très gênante et l’autre est un avocat qui ne se détend jamais.

Sœurs il a été créé par Imogen Banks et Jonathan Gavin et produit par Nicole O’Donahue. Il a été diffusé à l’origine en Australie, le pays où le projet a été conçu, en 2017. Mais en septembre 2018, Netflix l’a adopté comme l’une de ses séries originales. Son succès a été tel qu’en 2019, Fox a commencé à préparer un remake américain qui a finalement adopté le titre. Presque en famille et qu’il a été développé par Annie Weisman.

Si vous avez apprécié C’est nous, il ne faut pas manquer cette production qui met en scène les performances de Maria Angelico, Lucy Durarck, Antonia Prebble, Barry Otto et Charlie Garber. Le casting est également complété par Dan Spielman, Roy Billing, Magda Szubanski, Catherine McClements, Lindsay Farris et Zindzi Okenyo.

