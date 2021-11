Cette série Netflix a dépassé The Squid Game comme la plus regardée aux États-Unis selon Nielsen

Le compteur d’audience Nielsen Il se caractérise principalement par la publication hebdomadaire des chiffres de ce que les téléspectateurs américains ont le plus vu à la fois sur les services de télévision et de streaming. Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney + et Télévision Hulu. Ces entreprises ne montrent généralement pas leurs chiffres réels, de sorte que leurs rapports arrivent avec près d’un mois de retard.

Au cours des quatre dernières semaines, celui qui avait mené de loin le Top 10 était Le jeu du calmar. Bien sûr, cette série s’est imposée comme la première la plus choisie dans l’histoire de la plateforme N, ainsi la contagion de sa fureur a atteint différentes parties du monde. Cependant, Les Américains ont changé leur choix et ont classé d’autres contenus très populaires en tête.

+ La série la plus regardée sur Netflix US

Selon la dernière mise à jour de Nielsen, La série la plus regardée de Netflix entre la semaine du 18 au 24 octobre était Tu avec 2 682 millions de minutes jouées. La troisième saison de l’émission mettant en vedette Victoria Pedretti et Penn Badgley était l’une des plus attendues, étant donné que plus de deux ans se sont écoulés depuis le deuxième lot d’épisodes.

Dans ces nouveaux chapitres, l’histoire s’est poursuivie avec Joe et Love nouvellement mariés et avec leur premier bébé, arrivant en Californie du Nord où ils espèrent vivre de manière plus paisible. Il ne fait aucun doute que les fans de fiction ont été captivés, et c’est pourquoi fait assez de mérite pour surpasser Le jeu du calmar. L’émission coréenne s’est classée deuxième cette semaine avec 1 682 millions de minutes jouées, un chiffre élevé par rapport aux autres contenus du classement.

Choses à nettoyer est resté en troisième position avec 865 millions de minutes, après une première au début du mois et figure parmi les favoris du public pour l’année. Le reste du Top 10 est complété par Éhonté (851 millions), Cocomelon (851 millions), Serrure & Clé (637 millions), Dans le noir (608 millions), Seinfeld (595 millions), La liste noire (586 millions) et NCIS (540 M).

