Cette série Disney+ est parfaite pour le week-end : amusante, addictive, mystérieuse et éphémère

Si vous ne savez pas quelle série regarder ce week-end, laissez-moi vous recommander celle de Disney+ que vous allez adorer si vous aimez la comédie, l’intrigue et les enquêtes policières.

Il y a quelques mois, en parcourant les réseaux sociaux, j’ai vu qu’un utilisateur me recommandait une série dont je n’avais pas entendu le nom jusqu’au moment. Voyant que sa description d’elle correspondait à mes goûts, j’ai commencé à essayer. Le nom de la série est « Seuls les meurtres dans le bâtiment » et, je l’ai tellement aimé, que maintenant je veux Je vous le recommande pour que vous puissiez le voir ce week-end -ou quand tu as un trou-.

Cette série est parfaite pour ces deux jours de « week-end » : c’est amusant, addictif, a une touche de mystère et est de courte durée. Il fait partie du catalogue Disney+, donc, si vous n’êtes pas encore abonné, nous vous encourageons à le faire afin que vous puissiez profiter de ces séries et de nombreux autres films. Nous vous rappelons qu’avec l’abonnement annuel, vous pouvez payer moins pour Disney +, alors vous êtes peut-être plus intéressé par cette option.

Pour vous inscrire à Disney+, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant. Ensuite, vous pourrez tranquillement regarder « Only Murders in the Building » en tout confort, un chapitre après l’autre. Ensuite, Je vous explique pourquoi j’ai tant aimé cette série.

« Que des meurtres dans l’immeuble », la série parfaite pour ce week-end

« Seuls des meurtres dans l’immeuble » est une série qui, selon Disney+, est liée à quatre genres : mystère, drame, comédie et police. Après l’avoir vu, je peux confirmer que tous le définissent assez bien. On pourrait aussi ajouter un autre adjectif, celui d’addictif, car à peine Il m’a fallu un week-end pour le voir en entier. Une fois que j’ai appuyé sur play, il n’y avait pas de retour en arrière.

Pour le moment, la série est composée d’une saison de huit épisodes d’environ 30 minutes de durée. Ce sont des épisodes courts, qui se regardent très confortablement, et qui Ils vous accrochent dès le début. L’humour a beaucoup à voir avec cette dépendance, mais il engage principalement l’enquête sur le crime qui joue dans l’histoire.

Le tout se déroule dans un immeuble de l’Upper West Side de New York où vivent les trois protagonistes : Charles (SteveMartin), Olivier (Martin Court) et Mabel (Selena Gomez). Ces trois personnages partagez votre passion pour les enquêtes criminellesalors ils se lancent dans une aventure ensemble pour trouver le meurtrier d’un de vos voisins.

En même temps qu’ils développent l’enquête, ils procèdent à l’enregistrement d’un podcast dans lequel ils racontent toutes leurs découvertes sur le cas avec lequel ils essaieront d’attirer l’attention des auditeurs. Ce sont les principaux détails de l’intrigue de la série, le reste vous devrez le découvrir vous-même en regardant ses huit chapitres.

« Seuls des meurtres dans l’immeuble » est une série très simple à regarder, avec des personnages très puissants qui tombent amoureux dès le début. De plus, il a déjà été réalisé enregistrement de la deuxième saisonvous n’aurez donc pas à attendre longtemps pour continuer l’histoire lorsque vous aurez terminé la première saison disponible.

Vous savez, si vous avez du temps libre ce week-end et que vous ne savez pas quoi voir, « Seuls les meurtres dans le bâtiment » est un excellent choix. Fun et mystère sont garantis, et vous pouvez également enquêter sur le meurtre en même temps que les protagonistes. Si vous n’êtes pas abonné à Disney+, vous pouvez fais le avec le lien ci dessus pour voir cela et d’autres séries de grande qualité.

