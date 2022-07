Cette série acclamée est ma recommandation pour ce week-end : elle vous fera rire et pleurer en même temps

Si vous avez du temps libre ce week-end et que vous souhaitez l’investir dans une bonne série, laissez-moi vous recommander la dernière série qui m’a conquis.

« Euphoria », « Succesion », « The Handmaid’s Tale » ou « Game of Thrones » font partie des séries les plus populaires du catalogue HBO Max, mais la plateforme de streaming garde aussi un bijou que j’ai découvert récemment et que, sans aucun doute, Je veux te recommander. Si vous voulez regarder une bonne série ce week-end, mais que vous ne savez pas laquelle, vous devriez Give Hacks a Chance, une comédie acclamée par la critique qui vous fera rire et pleurer en même temps.

J’ai commencé à regarder cette série sans grandes attentes, me laissant porter par les bons avis que je lisais sur les réseaux sociaux. Cependant, après le premier chapitre, j’étais déjà à l’intérieur de l’histoire et totalement piégé par ses deux protagonistes: Deborah Vance (Jean Smart) et Ava Daniels (Hannah Einbinder). En ce moment, il y a deux saisons disponibles sur HBO Maxune plateforme à laquelle vous pouvez facilement vous abonner si vous n’êtes pas encore un de ses utilisateurs.

Abonnez-vous à HBO Max

« Hacks », la série à ne pas manquer sur HBO Max

Avant de commencer « Hacks », je savais que c’était une série comique que j’avais déjà reçue Plusieurs nominations aux Emmy Awards. Cependant, je n’avais pas envie d’en lire beaucoup plus pour me laisser surprendre par son histoire. Je ne vais pas vous mentir, je ne regarde pas beaucoup de comédies d’habitude et je pensais que j’allais abandonner le visionnage au bout de quelques chapitres. Rien n’est plus éloigné de la réalité, eh bien J’ai fini par regarder les deux saisons en entier en quelques jours seulement.

« Hacks » est une série mettant en vedette le personnage de Deborah Vance (Jean Smart), une diva de la comédie qu’il doit réorganiser ses scripts pour rester pertinent et ne pas manquer les représentations dans l’un des plus grands théâtres de Las Vegas. Pour l’obtenir, aura l’aide d’Ava Daniels (Hannah Einbinder), une jeune comédienne au chômage qui a du mal à trouver du travail après avoir posté un message controversé sur Twitter.

Vance et Daniel commencent à travailler ensemble pour obtenir des scripts plus frais continuent d’attirer l’attention du public. Cependant, ils n’auront pas la tâche facile, car leurs différences sont notables. Sous cette prémisse, « Hacks » développe une histoire qui te fait autant rire que pleurerparfois en même temps.

C’est vrai qu’elle se démarque comme une comédie, mais ses créateurs (Jen Statsky, Paul W. Downs et Lucia Aniello) savent traiter les relations personnelles avec une grande délicatesse entre les différents personnages pour montrer les émotions qui les habitent. Au-delà des deux protagonistes, les personnages secondaires de « Hacks » ont également des intrigues intéressantes qui nous maintiennent scotchés à l’écran.

Pour éviter de rentrer dans les redoutables spoilers, je ne veux pas vous en dire plus sur l’histoire de cette magnifique série, je ne peux que vous demander de lui donner une chance. une fois à l’intérieur, vous ne pourrez pas arrêter de le regarder. Cela ne prend pas longtemps, car il a à peine 2 saisons de 10 et 8 chapitres respectivement, chacun d’eux avec un durée approximative de 30 minutes.

Abonnez-vous à HBO Max

Si l’abonnement à HBO Max en vaut la peine, c’est sans aucun doute pour des séries comme celles-ci. Si vous n’êtes pas encore abonné, nous vous rappelons que vous pouvez le faire pour un prix mensuel de 8,99 euros ou en payant le cotisation annuelle de 69,99 euros.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂