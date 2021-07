Cette série a inspiré les succès médicaux actuels

Le phénomène de la série médicale Elle est dans son meilleur moment ! A l’époque où il était revalorisé le travail essentiel Ce que font les agents de santé depuis la pandémie de coronavirus, des émissions sur la santé telles que Grey’s Anatomy, The Good Doctor et New Amsterdam ont augmenté leurs niveaux d’audience et ont tendance sur la plate-forme où qu’elles aillent. Cependant, aucun des trois spectacles n’a inventé le genre : connaître son histoire et le drame qui a commencé son chemin.

Le présent de la série médicale est imbattable. En plus d’autres succès comme Maison, Le Résident ou alors Chicago Med, les écrans sont régis par trois productions qui se démarquent des autres. Grey’s Anatomy renouvelée pour une saison 18, The Good Doctor est parmi les plus regardés au monde depuis son arrivée sur Netflix et New Amsterdam a également révolutionné la plateforme N lors de son arrivée en février.







Ces événements doivent une partie de leur forte audience au chemin parcouru par le genre au fil des années et apparaît la série qui les a inspirés : urgence (ER, Urgences en Argentine et Urgences en Amérique Latine). L’émission a été diffusée sur NBC pendant 15 saisons entre 1994 et 2009, en suivant la vie professionnelle et personnelle des médecins aux urgences du Hôpital général du comté du comté de Cook, Chicago.

ER avait un casting impressionnant avec des personnages tels que Anthony Edwards, George Clooney, Sherry Stringfield, Eriq La Salle, Julianna Margulies, Gloria Reuben, Laura Innes et Maria Bello. Son phénomène s’est traduit par des récompenses car elle est devenue la série la plus nominée aux Emmy avec 124, dont elle a remporté 23.

Où voir les urgences ?

Les 331 épisodes de la série acclamée sont disponibles sur Hulu depuis 2018. Malheureusement, pour le moment, la plate-forme n’est pas en Amérique latine. Cependant, l’arrivée de Star+ comprendra des titres actuellement détenus par Disney en streaming, bien que ER ne soit pas encore sur la liste des contenus à migrer.

Une autre référence dans le genre, bien qu’avec un style différent, est Hôpital général. L’émission ABC a battu le record de la série la plus longue de l’histoire de la télévision américaine. Il est actuellement à l’antenne depuis 58 ans et compte plus de 14 000 épisodes diffusés.