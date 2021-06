Cette semaine sur les forums 45secondes.fr : Univers parallèles, la lune, les ovnis et un quiz solaire !

À l’occasion de la conclusion de cette semaine de la Forums de 45secondes.fr , nous discutons des ovnis. Nous sommes également enthousiasmés par certains faits intéressants concernant la lune et nous nous interrogeons sur les univers parallèles. Mais d’abord, nous testons nos connaissances sur le soleil avec un quiz amusant pour célébrer l’éclipse solaire du « cercle de feu » de cette semaine !

Testez vos connaissances solaires !

Ah, oui, le soleil. Malgré tous les faits intrigants que nous avons appris à connaître, il y a encore tant à apprendre sur la source de chaleur de notre système solaire.

Pourtant, vous seriez surpris de tout ce que les scientifiques et les astronomes ont déjà découvert. Testez vos propres connaissances sur notre propre étoile jaune avec ce quiz amusant, gracieuseté d’Helio.

Apprendre sur la lune

Une image de la face visible de la lune basée sur les données du Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. (Crédit image : NASA/GSFC/Université d’État de l’Arizona)

Objet cosmique tout aussi intrigant, la lune est le seul et unique satellite naturel de la Terre. Cependant, saviez-vous qu’il existe plusieurs théories sur la formation originale de la lune ? Une de ces théories est qu’un morceau de la Terre primitive en fusion a été arraché après une collision massive il y a longtemps.

Comme vous pouvez l’imaginer, cette communauté de passionnés de l’espace profite du temps de la lune sous les feux de la rampe :

Notre lune semble avoir une attraction « spéciale » pour notre espèce. Il semble en fait réconfortant de remarquer la lune même à différentes phases. C’est particulièrement spectaculaire lorsque la pleine lune se lève et que la perspective magnifie sa présence à l’horizon. Je suis encouragé par le fait que la lune « prend son temps » en se retirant de la Terre ; sinon, ça me manquerait et nous serions tous plus pauvres pour l’absence. – sam85geo

Je le note dans l’article sur la Lune. « L’attraction de la lune ralentit également la rotation de la Terre, un effet connu sous le nom de freinage de marée, qui augmente la durée de notre journée de 2,3 millisecondes par siècle. L’énergie que la Terre perd est captée par la lune, augmentant sa distance de la Terre, ce qui signifie que la Lune s’éloigne de 1,5 pouces (3,8 centimètres) par an. » Mon constat. Ce taux d’expansion de la Lune depuis la Terre est d’environ 1,2 x 10^-7 cm/s. Dans le modèle BB, H0 = 69 km/s/Mpc correspond à environ 2,236 x 10^-18 cm/s/cm.

Q : Quel taux d’expansion est le plus sûr en fonction des mesures ? Ma réponse le taux de la Lune 🙂 – tige

Existent-ils ?

Voici une autre histoire qui a fait parler la communauté cette semaine. Nous sommes confrontés à la question « existe-t-il même des univers parallèles ? » Comme vous pouvez l’imaginer, il y a une tonne de place pour la discussion ici. Voici un avant-goût de la conversation :

Un petit élément en contradiction avec les illustrations des univers bulles, ainsi qu’une partie du texte. C’est ce qu’on appelle « l’absence de frontières ». Je suppose que cela signifie que vous ne pouvez pas vous cogner le visage contre un mur de bulles comme le suggèrent les illustrations et une partie du texte.

« Sans frontière », pour moi, cela signifie que les univers de bulles sont décalés. Ils se superposent et s’incrustent l’un dans l’autre (bien sûr pas exactement, sauf pour ces infinités de doublons absolus à des distances infinies ; auquel cas il n’y a pas de différence entre eux et entre eux d’un absolu de juste « un et un seul »), donc un infiniment plat (infiniment plat (infini en profondeur du ou des plans, infini en étendue — « point sans dimension »), lisse, non local, non relatif, ‘singularité nue’ du Grand Univers ‘Espace-vers’ (U ). – Atlan0101

OVNI

Des vidéos de l’US Navy d’observations présumées d’OVNI étaient auparavant disponibles mais n’avaient pas été officiellement déclassifiées. (Crédit image: US Navy)

Avec la récente transparence concernant les relations avec les ovnis, vous ne seriez pas blâmé d’être un peu excité. Et pourtant, des rapports récents suggèrent qu’il n’y a aucune preuve que des objets extraterrestres se soient déjà rendus sur Terre. Voici un peu ce que la communauté avait à dire :

Bien sûr, la conception populaire est que si nous ne pouvons pas le comprendre, ce doivent être des extraterrestres, mais, d’un point de vue correctement scientifique, si nous n’avons pas de preuves physiques qu’ils sont extraterrestres, nous ne conjecturons pas. Semble plus probable des artefacts d’équipement photo. – Pogo

Considérez que les États-Unis utilisent le déni comme un artefact pour faire croire le contraire à leurs adversaires. Le rapport n’est qu’une continuation de la parodie/illusion/hystérie OVNI qui a engendré toute une industrie et une culture. – sam85geo

Pourtant, quels sont-ils? Pourquoi ne pouvons-nous pas voir les images claires et de près ? Y a-t-il une sorte de preuve dans les images? – o5dkelly

