Cette semaine sur les forums 45secondes.fr: Un énorme cadeau, une AMA et un premier contact!

Shada Applique avec capteur de mouvement et lumière-obscurité sur solaire - Daya

Ampoule incluse:Ja Spécifications: Fonctions supplémentaires:Pas dimmable Cette belle lampe d'extérieur Daya se compose d'un design moderne en plastique. La lampe a une source de lumière LED non remplaçable de 1,5 watts et 220 lumens et 3000 Kelvin. Il dispose également d'une source de lumière LED non remplaçable sous le luminaire. Cela crée un bel effet lumineux sur le mur! Remarque: il n'est pas dimmable. Il a une hauteur de 14,5 cm et une profondeur de 7,5 cm. De plus, la lampe fonctionne à l'énergie solaire, vous pouvez donc monter l'applique murale sur le mur sans électricité. Cela le rend super économe en énergie. Elle est également très pratique! La lampe a un interrupteur crépusculaire qui fonctionne à la première lumière crépusculaire. Et s'éteint lorsque la lumière est à l'extérieur. De cette façon, vous n'oublierez jamais d'éteindre la lampe. De plus, l'applique murale dispose d'un détecteur de mouvement. Parfaitement résistant à l'eau de pluie avec une valeur IP de IP65! Une lampe d'extérieur multifonctionnelle, cette Daya.