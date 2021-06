Cette semaine sur les forums 45secondes.fr : Climat ancien, carburant de fusée en plastique et vie extraterrestre !

Bienvenue dans votre revue hebdomadaire des forums 45secondes.fr. Notre communauté grandissante n’aime rien de plus que de discuter de science et d’exploration de l’au-delà. Rejoignez la communauté aujourd’hui et inscrivez-vous pour participer aux conversations !

Cette semaine, la communauté bourdonne à propos d’une histoire de 45secondes.fr concernant l’ancien climat de la Terre. Ensuite, nous voyons un membre de la communauté poser une paire de questions intrigantes.

Terre antique

L’histoire du CO2 sur Terre est préservée dans des fossiles et des molécules microscopiques, que les chercheurs ont étudiés en profondeur dans une nouvelle étude climatique. (Crédit image : Université de St Andrews)

Imaginez le climat de la Terre revenant à une époque où les crocodiles parcouraient l’Antarctique. Bien, c’est ce que nous réservons si des mesures sérieuses ne sont pas prises pour ralentir l’utilisation des combustibles fossiles, comme expliqué dans cette histoire de l’écrivain principal Chelsea Gohd. Naturellement, cela a suscité l’intérêt et l’inquiétude de la communauté. Voici une sélection de réponses :

La grande question, bien sûr, est : si c’était si catastrophique alors, comment se fait-il que nous soyons ici maintenant ? S’il vous plaît ne vous méprenez pas. Je ne suggère pas que nous ne fassions rien. Plutôt l’inverse. Je suis contre le réchauffement climatique. – Catastrophe

Je pense que nous avons besoin de sources de carburant alternatives, mais tuer des pipelines et fermer la production de pétrole du jour au lendemain nous tuera tous plus rapidement que le réchauffement climatique. Nous devons tous nous rappeler que le CO2 est une partie NÉCESSAIRE de notre atmosphère. Mais, nous devons ralentir l’utilisation des combustibles fossiles, je suis tout à fait d’accord avec cela. Puisque nous vivons dans une démocratie ici aux États-Unis, les points de vue de l’opposition sur ce sujet doivent être affichés afin que nous puissions tous prendre de réelles décisions éclairées sur notre avenir. Je ne vois que des articles UNIQUE… tue l’huile ou nous sommes tous condamnés. Ce n’est tout simplement pas la réalité… – Croisé

Si je me souviens bien, H. Ergaster/Erectus était là depuis environ 1 méga+ années en raison d’un climat stable à l’époque du Pléistocène. Le climat a changé et l’évolution s’est produite au sein du genre Homo. Si nous ne pouvons pas/ne changeons pas notre utilisation des combustibles fossiles, la même évolution ne se produira-t-elle pas en réponse au réchauffement climatique (ou au refroidissement) à condition que le changement ne soit pas rapide ? Espérons que nous n’allions pas disparaître. (Ma liste privée d’exceptions nonobstant). Nous sommes à peu près à mi-chemin de la séquence principale, il semblerait donc que l’Evolution entrerait en vigueur malgré nous. – sam85geo

Plastique = carburant de fusée ?

Une fusée SpaceX Falcon 9 transportant le cargo Dragon CRS-22 pour la NASA se lance vers la Station spatiale internationale depuis le Pad 39A du Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride, le 3 juin 2021. (Crédit image: SpaceX)

Bien qu’il soit essentiel de réduire l’utilisation des combustibles fossiles, un autre problème avec lequel les scientifiques et les écologistes luttent est le plastique . Qu’il s’agisse d’occuper des décharges ou de mettre en danger la faune océanique, ce polluant omniprésent est depuis longtemps un problème. Cependant, serhiy1635 demande « pouvons-nous refaire du plastique en carburant pour fusée? » Voici quelques réponses à cette question :

Toutes ces bouteilles d’eau en plastique usagées partout seraient un bon point de départ. – Clovis

Oui, ce serait exceptionnellement cool de faire d’une pierre deux coups : contribuer à protéger l’environnement des déchets plastiques + produire du carburant de haute qualité à partir de ces déchets. J’ai également entendu parler de certaines entreprises qui développent les technologies nécessaires. Autant que je sache, leurs tests ont montré que l’utilisation d’un tel carburant est encore plus efficace que l’utilisation de kérosène. – Charlotte Bridgestone

La vie là-bas

L’espace étant la frontière en constante expansion qu’il est, il peut être naturellement tentant de considérer l’existence d’une vie extraterrestre. Alors, serhiy1635 nous pose une autre question fascinante : « Croyez-vous à la possibilité d’une vie dans d’autres galaxies ? » Voici une sélection de réponses.

Auparavant, je pensais qu’il pouvait y avoir n’importe quelle autre civilisation, mais plus j’en apprends sur l’espace, plus je m’assure que les chances que d’autres civilisations existent soient suffisamment élevées. Peut-être que la civilisation la plus proche vit dans notre système solaire…– CCooper96

Je pense que c’est une question tellement intéressante, mais parce que je suis vraiment intéressé par l’éthique de la « colonisation » d’autres planètes, galaxies, etc. Si nous allons sur Mars et y ajoutons une colonie terrestre, nous ne faisons que juger de notre capacité à le faire. par capacité technique. Mais est-ce bien de faire cela ? je ne suis pas sûr. – pvroom

Je me demande si nous avons bien défini vie encore. – IG2007

