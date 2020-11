Cette semaine sur les forums 45Secondes.fr: AMA sur la convivialité et l’évolution

Cette semaine, les forums 45Secondes.fr accueillent Vanessa Woods et Brian Hare dans la communauté.

Leur dernier livre, «Survival of the Friendliest», se concentre sur la remise en question d’une hypothèse fondamentale dans l’étude de l’évolution humaine: et si la survie et la progression de l’espèce humaine dépendaient moins de la forme physique… et plus de la convivialité?

Woods est un chercheur scientifique ainsi qu’un auteur, journaliste et membre primé du groupe de recherche sur la psychologie des hominoïdes. Hare est professeur au Département d’anthropologie évolutive et au Center for Cognitive Neuroscience de l’Université Duke.

Ils sont tous deux fascinés par la façon dont nous avons évolué en tant qu’espèce à la fois culturellement et cognitivement. Et, si vous aimez ce genre de choses, ils seront sur les forums 45Secondes.fr toute la semaine pour répondre à vos questions. Au milieu d’une pandémie mondiale et d’une société criblée de fractures politiques, leur travail suggère que la gentillesse est peut-être plus importante que jamais.

Dirigez-vous vers ce fil poser une question à Woods and Hare. Et, pendant que vous y êtes, consultez le reste des forums pour discuter des dernières nouvelles scientifiques ou partager quelque chose qui vous a dérouté. Nous sommes également une question de convivialité.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.