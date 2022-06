Cette saison de ‘The Bachelorette" aura deux femmes célibataires – et 32 ​​hommes

Parlez d’un twofer! La dernière saison de « The Bachelorette » mettra en vedette deux femmes célibataires à la recherche d’une connexion parmi 32 prétendants potentiels.

La finale dramatique de la saison 26 de « The Bachelor », mettant en vedette l’ancien footballeur professionnel Clayton Echard, s’est terminée par une rupture désordonnée en Islande, après que la favorite Susie Evans ait quitté la série de son propre gré. Deux candidates, Rachel Recchia et Gabby Windey, ont quitté l’émission en single.

Maintenant, Recchia et Windey sont de nouveau ensemble à la recherche de leurs âmes sœurs dans la saison 19 de « The Bachelorette ».

Les dames chanceuses cherchent l’amour ensemble cette fois-ci. abc

Recchia, 26 ans, et Windey, 31 ans, sont sur le point de connaître beaucoup d’hommes tout au long de la saison révolutionnaire, qui est la première à présenter deux célibataires simultanément, tout au long de la saison.

D’après leur biographie officielle d’ABC, ces célibataires ont des passions uniques, allant des courses de dragsters et du Yahtzee aux boulettes de viande et à la magie.

Chris, auteur de deux livres, se décrit comme « extrêmement motivé » et recherche une femme « ambitieuse, compatissante et sûre ». Pendant ce temps, Hayden, un cadre de loisirs de Floride, a un point décisif en tête lorsqu’il s’agit de sortir ensemble : une femme qui n’aime pas les chiens.

Si Recchia et Windey recherchent leur prince charmant, ils pourraient trouver de la chance avec Ethan, un « romantique sans espoir » autoproclamé ou Mario, qui est « émotionnellement disponible et porte fièrement son cœur sur sa manche ».

Si les célibataires recherchent un homme ambitieux, elles devraient se rapprocher de Matt, un jeune de 25 ans qui possède déjà sa propre entreprise. Ou s’ils veulent un intellectuel qui leur fera découvrir de nouvelles choses, Jason est un rat de bibliothèque qui lit 30 à 40 livres par an.

Parfois, il est difficile de dire les véritables intentions d’un candidat à une émission de rencontres, mais John, un professeur d’anglais de 26 ans, a déjà clairement indiqué qu’il voulait « mettre une bague dessus » s’il trouve son partenaire parfait. Erich, un analyste immobilier, est également là « pour le long terme » et ne veut pas être en couple « juste pour être en couple ».

Les célibataires sont également confrontées à un double problème lorsque des frères jumeaux s’affrontent pour leur amour. À présent ce serait une fin de conte de fées!

Ci-dessous, rencontrez les prétendants avant la première de l’émission le 11 juillet.

Rencontrez les 32 prétendants en compétition dans la saison 19 de « The Bachelorette »

Eric, 29 ans

Érich abc

Erich est un analyste immobilier de Bedminster, NJ qui se décrit comme « discret, drôle, plein d’air et un peu mystérieux avec un côté amusant ». Il n’a « aucun intérêt » à aller dans une salle d’évasion.

Avène, 28 ans

Aven abc

Aven, 28 ans, est un directeur des ventes de San Diego, en Californie, qui dit qu’il est « alimenté par la passion ». Champion de Yahtzee autoproclamé, il ne s’autorise à sortir manger qu’une fois par semaine.

Mat, 25 ans

Mat abc

Matt, 25 ans, directeur maritime de San Diego, en Californie, qui dit avoir déjà « construit son empire » et cherche maintenant une femme « ambitieuse et loyale ».

Tyler, 25 ans

Tyler abc

Tyler, 25 ans, est un propriétaire de petite entreprise de Wildwood, NJ, qui dit que la femme de ses rêves est « amusante, fiable, ouverte d’esprit et prête à rentrer à la maison et à rencontrer sa famille merveilleuse et aimante ». Attention : Tyler n’a pas peur d’être « exagéré ».

Logan, 26 ans

Logan abc

Logan, 26 ans, est un vidéaste de San Diego, en Californie, dont le « béguin de toute une vie » est Elaine de « Seinfeld ». Pleine d’esprit et consciente d’elle-même, la femme idéale de Logan est « artistique, peu d’entretien et prête à se blottir devant un feu de joie sous les étoiles ».

Joey, 24 ans

Joey abc

Joey, 24 ans, est un jumeau de Brookfield, dans le Connecticut et un « adorable goofball ».

Justin B.32

Justin B abc

Justin B., 32 ans, physiothérapeute de Solana Beach, en Californie. Il recherche une femme « ouverte d’esprit, en forme et s’efforçant d’être la meilleure version d’elle-même » et partage son rêve de voyager aux États-Unis dans un van.

Roby, 33 ans

Roby abc

Roby, 33 ans, est un magicien de Los Angeles, en Californie, qui parle couramment le français et peut faire de la plongée sous-marine. Il dit qu’il est « intelligent, cultivé et un causeur expert ».

Tin, 28 ans

Tino abc

Tino, 28 ans, est un entrepreneur général de Playa Del Rey, en Californie. Il veut quatre enfants ; aime lire le Wall Street Journal et affirme que 90 % de tout ce qu’il mange est de la viande.

Jean, 26 ans

John abc

John, 26 ans, est un professeur d’anglais de Nashville, Tennessee, mais il aspire à être le « visage d’une marque de vêtements ». En fait, il aime tellement se déguiser qu’il fait parfois ses courses en costard. Il est prêt à « mettre une bague dessus ».

Zack, 25 ans

Zack abc

Zach, 25 ans, est un cadre technique d’Anaheim Hills, en Californie, qui aime ses chiens et « sa maman », mais dit qu’il « a plus d’amour pour tout le monde ».

Jacob, 27 ans

Jacob abc

Jacob, 27 ans, est un courtier en hypothèques de Scottsdale, en Arizona. Il recherche une femme qui « fait tourner les têtes » et admet qu’il est pointilleux – « mais puisqu’il cherche un amour pour toute une vie, il ne voit pas cela comme une mauvaise chose. »

Jason, 30 ans

Jason abc

Jason, 30 ans, est un banquier d’investissement de Santa Monica, en Californie. Il a une politique de « bonnes vibrations uniquement » et recherche une personnalité authentique. Il aime visiter les demeures historiques.

Nath, 33 ans

Nath abc

Nate, 33 ans, est un ingénieur électricien de Chicago, Illinois, qui est fier de ses compétences en matière de planification de pique-nique et recherche une femme qui peut le faire rire.

Chris, 30 ans

Chris abc

Chris, 30 ans, est un entraîneur de mentalité de Redondo Beach, en Californie, qui aime les mangues et a écrit deux livres.

Jacques, 25 ans

James abc

James, 25 ans, se décrit comme un passionné de boulettes de viande de Winnetka, dans l’Illinois, qui veut six enfants.

Michel, 32 ans

Michael abc

Michael, 32 ans, est un vendeur pharmaceutique de Long Beach, en Californie. Il admet qu’il est un mauvais cuisinier, mais dit que ses qualités de réflexion et d’attention feront de lui un mari formidable.

Brandon, 23 ans

Brandon abc

Brandan, 23 ans, est un barman de Carlsbad, en Californie, qui se rend à Disney chaque année pour son anniversaire et a peur des limaces. Bien qu’il soit plutôt jeune, Brandan dit qu’il est « mature au-delà de ses années ».

Spencer, 27 ans

Spencer abc

Spencer, 27 ans, est un investisseur en capital-risque de Chicago, dans l’Illinois. Il dit qu’il n’est pas un » romantique des manuels scolaires » parce qu’il n’ » idéalise pas les choses « .

Jordan H., 35 ans

Jordanie H abc

Jordan H., 35 ans, est un développeur de logiciels de Tampa, en Floride. Il pense que l’EDM est « ridicule » et n’est-il pas « pas votre genre de type stéréotypé » prenons un verre « . »

Hayden, 29 ans

Hayden abc

Hayden, 29 ans, est un cadre de loisirs de Tampa, en Floride. Il dit qu’il est un forfait avec son chien, Rambo.

Jordan V., 27 ans

Jordanie V abc

Jordan V., 27 ans, est un drag racer d’Alpharetta, en Géorgie. Il aime se détendre sur un lac et regarder des films de James Bond.

Ryan, 36 ans

Ryan abc

Ryan, 36 ans, est un directeur d’investissement de Boston, Mass. qui veut une relation « de type Nicholas Sparks ». C’est un « fier passionné de Botox ».

Ethan, 27 ans

Éthan abc

Ethan, 27 ans, est un directeur de la publicité de New York, NY Il est un « grand partisan des enseignes » et un fan d' »Entourage ».

Colin, 36 ans

Colin abc

Colin, 36 ans, est un directeur des ventes de Chicago, Illinois qui « vit pour le frisson de l’expérience ». Sa femme de rêve est « consciente d’elle-même, courtoise et amusante ».

Mario, 31 ans

Mario abc

Mario, 31 ans, est un entraîneur personnel de Naperville, Illinois. Il veut fonder une famille de futurs basketteurs et « veut rendre sa mère fière » en le faisant. Il adore les tulipes et Tetris.

Justin Y., 24 ans

Justin Y. abc

Justin Y., 24 ans, un autre jumeau de Brookfield, Connecticut, dont le frère jumeau est Joey. Il choisirait de vivre au début des années 90 s’il pouvait voyager dans le temps et voulait apprendre à danser la salsa.

Alex, 27 ans

Alec abc

Alec, 27 ans, est un photographe de mariage de Houston, au Texas. Il dit qu’il « aime être le centre de l’attention ».

Quincey, 25 ans

Quincey abc

Quincey, 25 ans, est un coach de vie de Miami, en Floride. Il admet qu’il est un « mauvais texto », mais dit qu’il a « un don unique pour élever les gens autour de lui avec à la fois le rire et la sagesse ».

Johnny, 25 ans

Johnny abc

Johnny, 25 ans, est un agent immobilier de Palm Beach Gardens, en Floride, avec une « grande famille italienne ». Il dit que son rêve d’enfant était de « devenir rappeur ».

Termayne, 28 ans

Termayne abc

Termayne, 28 ans, un « mec crypto » de Naperville, Illinois qui « recherche une femme fidèle » qui peut discuter de NFT avec lui.

Kirk, 29 ans

Église abc

Kirk, 29 ans, est un entraîneur de football universitaire de Lubbock, au Texas, qui aime être « l’oncle amusant » mais veut fonder sa propre famille.