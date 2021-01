«  Cette question n’est pas à l’ordre du jour  »: le Kremlin rejette les suggestions selon lesquelles le Donbass séparatiste ukrainien devrait être intégré à la Russie

La Russie n’a pas l’intention d’absorber la région du Donbass en Ukraine et le Kremlin se concentre uniquement sur la protection de la population russophone de cette région, selon les commentaires vendredi du porte-parole Dmitri Peskov.

Les remarques de Peskov sont intervenues après que la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonyan, ait pris la parole lors de la conférence sur le « Donbass russe » à Donetsk jeudi, au cours de laquelle elle a appelé les autorités à placer le territoire sous le contrôle de Moscou.

«La Russie adopte une position très responsable dans les efforts visant à aider l’Ukraine à résoudre sa crise interne», Dit Peskov. « Cette question n’est pas à l’ordre du jour, ni directement ni indirectement. »

«Margarita Simonyan est responsable des médias et journaliste. Elle ne peut en aucun cas être la porte-parole de la position officielle de la Fédération de Russie ». il a clarifié.

Le porte-parole a noté que, bien que la prise de contrôle du Donbass ne soit pas à l’ordre du jour du Kremlin, la région a «A toujours été russophone» et Moscou a l’intention de défendre ses habitants.

Jeudi, Simonyan avait révélé son opinion, que Moscou est « obligé » pour offrir à ceux qui vivent dans le Donbass la chance de devenir Russes.

«Les habitants du Donbass veulent avoir le droit de parler russe afin que personne ne puisse jamais leur enlever cela tout de suite», elle a dit. «Et nous devons leur donner cette opportunité.»

Écrivant sur Twitter, le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a révélé que Simonyan était depuis longtemps bannie du pays et que son mari, le réalisateur Tigran Keosayan, serait bientôt ajouté à la liste noire.

Le Donbass fait partie de l’est de l’Ukraine, composé des régions de Donetsk et de Louhansk. Depuis avril 2014, des segments des deux zones sont sous le contrôle de deux républiques autoproclamées distinctes. Tous les États membres de l’ONU, y compris la Russie, considèrent le Donbass comme faisant partie de l’Ukraine. Depuis que les deux régions se sont séparées, elles sont constamment en guerre de bas niveau avec Kiev. Au cours des six dernières années et demie, des milliers de personnes ont été tuées, et de nombreux autres résidents ont décidé de s’installer dans d’autres régions de l’Ukraine ou à l’étranger. Alors que la Russie soutient qu’elle ne fait pas partie du conflit, le Kremlin a été accusé par l’Ukraine d’envoyer des troupes et des fournitures dans les régions séparatistes.

En décembre, lors de sa conférence de presse annuelle, le président Vladimir Poutine a révélé que la Russie prévoyait d’accroître son soutien au Donbass en fournissant une aide humanitaire supplémentaire à la région.

