Cette puce peut suivre le coronavirus et ses variantes avec des tests rapides et bon marché

L’un des défis posés par le lutter contre Covid-19 sont les opérations de suivi du virus, ce qui nous permet de savoir dans quelle mesure et où il se propage parmi les personnes, et même si de nouvelles variantes naissent de la souche dominante capable d’exacerber l’impact de la pandémie sur la population. Lorsque l’immunité collective sera atteinte dans les pays grâce aux vaccins, ce besoin deviendra moins pressant, mais d’ici là, des innovations telles que celle née à l’Université du Nouveau-Mexique continueront d’être nécessaires: une puce pour identifier rapidement la présence de coronavirus dans un échantillon, interception également la présence de toutes les variantes.

La nouveauté a été annoncée par des chercheurs dans une étude publiée dans la revue spécialisée Langmuir. Nommée Reséquençage hautement précis à base de puce d’échantillons cliniques du SRAS-CoV-2, l’étude décrit un type de puce qui permettra de retracer l’évolution épidémiologique du virus de manière plus précise, rapide et économique. Comme les chercheurs le décrivent eux-mêmes, jusqu’à présent, le suivi reposait principalement sur des tests qu’ils ne pouvaient détecter que Présence ou absence de Covid-19 dans les échantillons analysés, en essayant d’intercepter portions spécifiques de sa constitution génétique. Le séquençage à partir de zéro du code génétique complet du matériel prélevé sur les écouvillons pourrait donner des informations précises sur le type de coronavirus finalement identifié, mais c’est un processus long et cher.

Le processus conçu par des scientifiques de l’Université du Nouveau-Mexique, dirigé par le professeur Jeremy Edwards, promet de séquencer le génome entier d’un coronavirus en une seule étape rapide. La clé est un type particulier de puce, différente de celles trouvées à l’intérieur des ordinateurs et des smartphones et appelée biopuce: ces composants abritent de très nombreuses minuscules sondes ADN fixées sur une matrice qui est ensuite utilisée pour examiner simultanément la présence ou l’absence d’un grand nombre de gènes dans un échantillon donné de l’ADN. Les scientifiques ont calibré la production de ces puces sur des paramètres conçus pour examiner des échantillons de coronavirus, aboutissant à une méthode qui est également capable d’identifier si un échantillon positif est présent, une variante possible.

Une technologie de ce type – a déclaré le professeur Edwards – peut permettre opérations de suivi à grande échelle qui permettent d’identifier les variantes les plus dangereuses de Covid-19 à temps pour bloquer sa propagation immédiatement, mais si elles sont utilisées véritablement sur le terrain, elles peuvent également être utiles pour empêcher l’émergence de nouvelles pandémies – en distinguant la grippe de quelque chose de plus dangereux, même pendant examens de routine.

