Cette PS2 portable est l’ordinateur de poche de nos rêves

Oui, la Nintendo Switch est cool et tout, mais avez-vous déjà joué à une PlayStation 2 portable ? Probablement pas, parce que Sony n’en a jamais fait un, et bien que la PS Vita et la PSP aient tous deux plein de ports PS2 sur eux – eh bien, ils ne pouvaient pas jouer à GTA: San Andreas, n’est-ce pas? Ce projet de loisir nommé PS2 Eclipse par GingerofOz peut, cependant.

Il a été construit à l’aide de composants PS2 Slim d’origine, c’est donc une version portable parfaite de la console emblématique. Il y a quelques mises en garde: il n’y a pas de lecteur de disque, donc il exécute tous ses jeux sur une carte mémoire équipée d’un homebrew. A part ça, il n’y a pas d’émulation ici : chaque jeu fonctionne exactement la même chose que sur le matériel d’origine.

Il est assez volumineux, en particulier en termes de profondeur – mais c’est parce que la carte mère PS2 Slim d’origine est à l’intérieur, et bien que Sony ait fait un travail remarquable pour réduire les composants, il est toujours beaucoup plus grand que votre ordinateur de poche traditionnel. Néanmoins, c’est une adaptation vraiment impressionnante, et cela nous fait un peu souhaiter qu’il y ait une PS2 Portable légitime. Vous écoutez, Sony ?