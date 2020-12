Cette Porsche Carrera GT a été démontée et assemblée près de 80 fois

78. C’est le nombre impressionnant de fois que cette unité de Porsche Carrera GT elle a été démontée et assemblée depuis qu’elle a quitté la chaîne de production en 2004. Et non… ce n’est pas dû à des problèmes de fiabilité ou à l’implication de la supersportive allemande dans des accidents qui ont nécessité des opérations de réparation et / ou de reconstruction en profondeur.

La raison pour laquelle cette Carrera GT a passé la majeure partie de sa vie à être démontée et assemblée est qu’elle appartient à l’Académie de formation après-vente Porsche Cars North America. En d’autres termes, c’est l’unité utilisée dans les actions de formation des techniciens de la marque qui servira un modèle si unique.

Résidant actuellement au Porsche Experience Center d’Atlanta, cette Carrera GT est la pièce maîtresse du parcours dédié au modèle, qui a lieu deux à quatre fois par an, en fonction des commandes des 192 concessionnaires Porsche nord-américains.

Le cours dure quatre jours, où six techniciens reçoivent une formation pour tout ce qui concerne le modèle: de la maintenance générale au remplacement de l’embrayage, en passant par la dépose des panneaux de carrosserie ou du moteur V10. Pendant ces quatre jours, la Carrera GT est ainsi démontée et remontée par des techniciens en formation.

«J’étais là quand (la Carrera GT) est arrivée sur le cargo Lufthansa 747 à Atlanta en 2004. Nous l’avons chargé dans un camion et l’avons conduit jusqu’à Phoenix Parkway, où se trouvaient nos anciennes installations d’entraînement. Bob Hamilton, le seul instructeur du parcours Carrera GT

Contrairement à la Porsche 911, qui est en constante évolution – ce qui nécessite des changements constants dans les cours de formation – le parcours Carrera GT est resté inchangé depuis l’introduction de la super voiture de sport sur le marché.

De plus, il reste une sorte de licorne parmi toutes les Porsche, conséquence de ses caractéristiques qui n’ont jamais été répétées: de son V10 atmosphérique monté en position centrale arrière, à la monocoque en fibre de carbone à l’embrayage (simple). double disque en céramique.

La Porsche Carrera GT de l’Aftermarket Training Academy date de 2004 – couleur GT Silver avec intérieur en cuir Ascot Brown – et depuis lors, elle n’a parcouru que 2325 km. Distance accumulée entre les déplacements vers les événements clients ou encore les tests réalisés après avoir été réassemblés après une nouvelle formation.