Cette PlayStation 5 coûte un demi-million de dollars

Des joueurs qui voulaient en mettre la main depuis des mois maintenant PlayStation 5 attendent toujours patiemment que les nouvelles consoles entrantes ne disparaissent pas quelques minutes après la disponibilité en magasin, mais ceux qui n’ont pas de problèmes d’argent peuvent à ce stade penser à se jeter sur un variante plaquée or récemment lancé sur le marché. L’avantage est que la console convoitée arrivera à la maison dans quelques jours ouvrables; l’inconvénient est que le commander allégera votre compte bancaire un demi-million de dollars.

La PlayStation 5 dorée est en vente sur le site du fabricant russe Caviar, spécialisé depuis des années dans la modification de produits électroniques. La société produit régulièrement des variantes d’iPhones et de téléphones Samsung agrémentés de détails tels que des coques en cuir, en or ou dans d’autres matériaux précieux, et pour la dernière console de Sony, elle n’a pas fait exception. Baptisé PlayStation 5 Golden Rock, la machine à sous est représentée dans une coque à surface irrégulière rappelant celle d’une pierre précieuse, constituée de 8 couches de Or 18 carats; sous le couvercle se trouve la PlayStation 5 normale, tandis que les contrôleurs sont gainés de cuir de crocodile.

Cela suffit pour faire passer le prix du gadget de quelques centaines de dollars à un demi-million. Quiconque ne dispose pas d’une telle somme peut toujours en opter 5 830 € variante en fibre de carbone et pour un entièrement recouvert de peau de crocodile de 8140 €. Laissant de côté pour un instant l’éthique derrière le choix de la peau de crocodile, ce sont trois options qui ne sont pas susceptibles d’attirer l’attention pour leur apparence. La PlayStation 5 faite par Caviar, après tout, n’a que deux raisons possibles d’exister: agir comme un symbole de statut (discutable) pour ceux qui les achètent, ou permettre aux plus riches de la planète de sauter une file d’attente qui pourrait probablement sauter dans d’autres moyens d’utiliser mieux leurs propres ressources.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂