Cette plateforme de fitness numérique amène le studio de danse dans votre salon

En grandissant, j’ai passé la plupart de mes après-midis et week-ends dans mon studio de danse local. J’étais inscrit dans tous les genres de danse qu’ils proposaient, mais le ballet était toujours le cours que j’attendais le plus. J’aimais sa précision, la façon dont tous les mouvements avaient des noms français et la façon dont cela me faisait apprécier ce que mon corps pouvait faire.

Alors, quand j’ai appris que Steezy Studio – une société de technologie de la danse qui propose des cours en ligne dispensés par des professionnels – lançait un nouveau programme de danse classique, j’ai déterré mes vieilles chaussures de ballet et mon justaucorps pour voir si ce programme pouvait ou non aider à obtenir mon corps de ballet. dos.

Les bases: coût et équipement

Avant COVID-19, je prenais un cours de danse occasionnel ici et là dans mon studio local dans le Queens, New York, pour environ 35 € par cours. Donc, l’accès au programme Intro to Ballet de Steezy semblait être une bonne affaire en comparaison. Vous pouvez accéder à leur programme de cinq semaines et 25 cours pour 20 € par mois ou 99,99 € pour l’année, ce qui revient à environ 8 € par mois. Ce coût comprend l’accès à l’ensemble de la plate-forme Steezy, à laquelle vous pouvez accéder en vous connectant au site ou via l’application. Vous voulez apprendre à danser sur la K-pop? Danser en talons? Break dance ou krump? Tout est inclus. Même leurs nouveaux programmes contemporains et de jazz sont accessibles grâce à cet abonnement de 20 € par mois, qui suit une structure similaire à Intro to Ballet.

En dehors de cela, vous aurez besoin de quelque chose de solide que vous pouvez utiliser comme barre de ballet (une chaise de taille standard fera l’affaire) et de beaucoup d’espace. Ceci est particulièrement crucial vers la fin du programme, car vous ferez des virages, des sauts et une chorégraphie de danse complète qui voyagera d’un coin d’une pièce à l’autre, imitant la façon dont elle serait interprétée dans un studio réel. Les cours peuvent se faire pieds nus si vous n’avez pas de chaussures de danse, mais vous voudrez peut-être investir dans une paire d’autocollants de danse pour optimiser vos virages.

Naviguer dans l’application

La plateforme virtuelle de Steezy a été clairement conçue en pensant aux danseurs. Une fois que vous avez sélectionné la classe que vous souhaitez suivre, vous pouvez changer la vue de la caméra de la classe afin que vous la regardiez face à l’instructeur ou que vous la suiviez comme vous le feriez dans un cours de danse. Si vous vous entraînez dans une pièce sans miroir, vous pouvez activer la fonction caméra et vous voir danser aux côtés de l’instructeur pour vérifier votre forme. La plate-forme vous permet également de modifier la vitesse de la classe au cas où vous auriez besoin de ralentir les choses.

Ou si vous êtes du genre à confondre souvent votre gauche et celle de votre instructeur, jouez à la classe en « mode miroir » pour éliminer les conjectures. Et en utilisant le mode boucle, vous pouvez rejouer des sections de la classe en boucle autant que nécessaire.

Dans chaque classe, il y a une option « Afficher les sections », qui vous montre ce que la classe impliquera et vous permet de sauter en arrière et en avant au cas où il y aurait certaines parties sur lesquelles vous voudriez passer plus de temps.

Qu’est-ce que l’entraînement implique

Le programme d’introduction au ballet se compose de 25 jours de cours, d’une durée d’environ 30 à 45 minutes par jour. Il enseigne toutes les techniques de base du ballet, en commençant par un échauffement de ballet traditionnel et des étirements clés. À partir de là, le programme passe à la maîtrise des positions des bras, des jambes et des pieds utilisées dans le ballet. Ces positions sont ensuite mises en action à travers une série de cours de technique à la barre, où vous maîtriserez les mouvements de ballet à l’aide de la barre (ou dans mon cas, d’une chaise solide) pour vous maintenir stabilisé.

Une fois que vous avez bien compris, la prochaine série de cours vous emmène hors de la barre et au centre du sol, où vous travaillez à maintenir votre centre de gravité et votre équilibre par vous-même. Ensuite, ça devient vraiment amusant: les virages et les sauts. La partie virage du programme se concentre sur la préparation nécessaire pour exécuter un virage avec succès avant de passer aux virages complets. De même, les petits sauts sont enseignés et maîtrisés avant de passer à la série de grands sauts. À la fin du programme, vous avez la possibilité d’apprendre la chorégraphie classique du ballet, comme la danse des prunes de sucre de « Casse-Noisette ».

Bien que le programme soit prévu pour 25 jours de cours, il est également conçu pour être adapté à votre propre rythme d’apprentissage. Il est facile de répéter certaines sections à l’aide de la fonction de boucle ou de sauter en avant et en arrière dans les sections de la classe.

Vous pouvez changer la vue de la caméra pour suivre l’instructeur comme vous le feriez dans un cours de danse. Steezy

Mon expérience en essayant l’intro au ballet de Steezy

Suivre le cours d’étirement et d’échauffement du jour 1 du programme a été une expérience très humiliante pour moi. Je savais que je ne serais pas aussi flexible que je l’étais à l’époque de ma première danseuse – mais tenter une scission pour la première fois en plus d’une décennie m’a montré à quel point mon corps avait conservé peu de flexibilité.

Alors que je me déplaçais dans les positions de base du pied et dans le placement des bras correspondant, j’étais heureux de voir que mon corps avait encore une certaine mémoire musculaire. Mais même si j’essayais ces mouvements pour la première fois, l’instructeur explique la forme appropriée et répète la répartition tout au long de chaque séquence, ce qui facilite l’apprentissage.

Les séquences barrées étaient également normatives. Cela a rendu le réapprentissage de la forme plié appropriée (lorsque vous pliez les genoux pour s’étendre sur vos orteils dans diverses positions de ballet) rapide à maîtriser. À la fin des cours de barre, j’avais vraiment l’impression de participer à un cours de ballet en direct.

J’ai vraiment eu du mal quand il s’agissait de virages et de sauts avec ce programme. Même avec toute la technologie offerte par les cours de Steezy, sauter et se retourner dans votre maison et non dans un studio construit pour cela est un défi. Il ne s’agit pas seulement d’avoir assez d’espace pour exécuter les mouvements, c’est le sol réel qui a commencé à devenir problématique pour moi. Ma piste n’a pas la même chose qu’un véritable studio de danse conçu pour ce genre de mouvement; Même avec un tapis absorbant les chocs, effectuer ces mouvements «à fond» a secoué tout mon appartement.

La dernière partie de ce programme était ma préférée – apprendre la chorégraphie d’une danse de ballet complète à interpréter. J’ai particulièrement apprécié l’option de Steezy d’allumer votre appareil photo et de vous voir danser aux côtés des danseurs pour ces derniers cours. Non seulement c’était amusant à voir, mais cela me permettait de suivre facilement et m’aidait à avoir le bon timing à chaque mouvement. J’ai adoré le fait que ces danses voyagent vraiment d’un coin à l’autre comme vous le feriez pendant un vrai cours de danse. J’aurais seulement aimé avoir plus d’espace dans mon appartement pour les danser à fond.

Les avantages

Même si vous n’avez jamais mis les pieds dans un studio de votre vie, Intro to Ballet de Steezy rend cette forme de danse accessible aux débutants ou même aux débutants. L’instructrice principale du programme, Brittany Cavaco du Ballet national anglais, fait un excellent travail en fournissant des encouragements et des modifications tout au long du programme, ce dont j’ai été particulièrement reconnaissant tout en réapprenant les bases.

Les fonctionnalités et fonctionnalités de la plate-forme fournissent tous les outils qui vous seraient accessibles dans un studio de danse en direct à utiliser à votre guise. Au lieu de demander à votre instructeur de passer en revue un certain mouvement, vous disposez de la fonction de boucle et pouvez ralentir la classe à votre propre vitesse. Vous voulez changer de position dans la classe pour être plus proche ou plus éloigné de l’instructeur? Utilisez le mode miroir ou déplacez la vue de l’avant vers l’arrière. Le programme et la technologie sont clairement bien pensés, des options de restauration pour tous, des débutants absolus aux danseurs expérimentés, à la recherche d’un rafraîchissement.

Les inconvénients

Même si vous avez une salle entière à consacrer à des cours de ballet, cela ne vous offrira pas l’absorption des chocs dont vous avez vraiment besoin pour pouvoir sauter, sauter et tourner comme vous le feriez dans un studio réel. Cela ne devient problématique que lorsque vous approchez de la fin du programme. Mais après avoir consacré autant de temps à apprendre les mouvements et les positions de base, c’est dommage de ne pas pouvoir bouger aussi librement que les danseurs avec lesquels vous apprenez pendant ces parties amusantes du programme.

Bien que le programme soit bien rythmé et facile à suivre en tant que débutant, j’aurais quand même aimé pouvoir suivre le cours aux côtés d’au moins un autre danseur débutant. Les trois danseurs présentés tout au long du programme semblent être des ballerines chevronnées – ce qui fait du bien une fois que vous maîtrisez ces mouvements et que vous êtes capable de les suivre, mais lorsque vous commencez tout juste le programme, cela semble intimidant.

Si vous recherchez un entraînement qui va vous faire transpirer ou vous brûler après un cours de barre ou de Pilates, ce programme n’est pas fait pour vous. L’introduction au ballet aidera sans aucun doute à améliorer la flexibilité et à offrir des avantages tonifiants, mais c’est vraiment un programme de danse, pas un cours de conditionnement physique.

Je recommanderais ce programme pour: