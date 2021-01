Cette planète est dans un système solaire multiple: trois étoiles affectent directement la configuration de son orbite

Par la façon dont notre système solaire est, nous comprenons que les planètes tournent autour d’une étoile en raison de la gravité qu’elle exerce sur elles. Ce système, bien qu’il soit le plus courant, n’est pas le seul possible. Il y a systèmes solaires avec deux étoiles, trois, quatre et plus. Maintenant, comment une planète orbite-t-elle alors? KOI-5Ab, qui se trouve dans un système solaire à trois étoiles, a quelques réponses.





La mission Kepler a commencé en 2009 et s’est terminée en 2018. Au cours de ces neuf années, elle a découvert un total de 2394 planètes en orbite autour d’étoiles au-delà de notre Soleil, selon la NASA. La deuxième planète qu’il a trouvée était KOI-5Ab et ce n’est pas spécial pour être le second, mais pour sa configuration étrange. Malgré cela, pendant des années, il a été mis de côté car de nombreuses autres planètes potentiellement habitables ont été rapidement trouvées.

Maintenant que les choses ont changé, de nouvelles enquêtes d’astronomes avec des télescopes au sol et le TESS ont révélé plus de détails sur la curieuse planète. KOI-5Ab est environ la moitié de la taille de Saturne et a très probablement aussi une composition gazeuse comme Saturne.

Trois soleils pour la planète

La configuration du KOI-5Ab et des étoiles qui l’entourent est des plus curieuses. KOI5 (le système solaire) est connu pour avoir un total de trois étoiles, les étoiles sont KOI-5A, KOI-5B et KOI-5C. La planète en revanche, comme nous l’avons déjà vu, s’appelle KOI-5Ab et comme son nom l’indique, elle est plus étroitement liée à l’étoile KOI-5A qu’aux autres. En fait, il orbite KOI-5A comme les planètes de notre système solaire le font par rapport au Soleil.

La chose intéressante vient en ajoutant KOI-5B et KOI-5C à l’équation. Selon les astronomes, KOI-5A et KOI-5B constituent un système binaire dans lequel chacun tourne autour de l’autre sur une période de 30 ans. D’autre part, KOI-5C est lié gravitationnellement et tourne autour des deux autres sur une période d’environ 400 ans. Un système gravitationnel chaotique mais en même temps méticuleux dans lequel les trois étoiles et la planète opèrent en permanence.

Aussi curieux que cela puisse paraître, la vérité est que il est relativement courant de trouver plusieurs systèmes dans l’espace avec deux, trois, quatre étoiles ou plus. On estime qu’environ 10% de tous les systèmes solaires sont composés de trois étoiles. Lorsqu’il y en a plusieurs, cela les fait généralement entrer en collision de manière spectaculaire tôt ou tard, ce qui laisse des images étonnantes.

L’analyse KOI-5Ab permet mieux comprendre comment ce type de système solaire se forme et quels sont ses effets sur les planètes qui composent le système dans son ensemble. Comment se comparent-ils en composition et comportement aux planètes en orbite autour d’une seule étoile? C’est ce que l’on s’attend à mieux apprendre avec la recherche sur KOI-5Ab et d’autres systèmes solaires multiples.

Via | PHYS

Plus d’informations | POT