Cette photographie époustouflante de la Voie lactée contient 20 millions d’étoiles visibles et a pris 12 ans à faire

Peu de photographies ont été plus consacrées que celle de l’astrophotographe finlandais JP Metsavainio. Il a démarré en 2009 un projet qui s’est finalement terminé cette année. Après 12 ans de photographie, des milliers d’heures d’observation de la galaxie et beaucoup de travail … le travail a porté ses fruits: un impressionnant 1,7 gigapixel photo de 100 000 pixels de large.





L’image en fait, ce sont de nombreuses photographies au total. JP Metsavainio a commencé par capturer différents domaines d’intérêt de la Voie lactée. Cependant, plus tard, il s’est rendu compte qu’il pouvait tous les rassembler en un seul. C’est pourquoi il s’est mis à «assembler» les 234 panneaux individuels qu’il avait déjà pour former une seule image.

Le résultat de la composition est une incroyable photographie de 100 000 pixels de large. Il dit que cela englobe un total de 125 degrés du ciel et va de la constellation du Cygne à la constellation du Taureau. Entre les deux, un total de plus de 20 millions d’étoiles visibles. Il est possible de voir l’image en pleine résolution sur le site Web de l’auteur.

Photographie en relation avec les constellations vues de la Terre.

Selon l’auteur, les caméras ont pris la photo pendant plus de 1 250 heures au total. C’est-à-dire, le temps d’exposition pour prendre les photos, si le total est additionné sur les 12 ans, il est plus de 1250 heures. Dans certaines parties, il a été exposé plus longtemps que dans d’autres, dit-il.

Pourquoi 12 ans de travail? Parce qu’en fait, le but n’était pas de faire cette image, mais les images individuelles que vous avez photographiées pendant ce temps. A un certain moment a pensé que c’était une bonne idée de les assembler et de capturer les pièces manquantes. Ensuite, il s’agissait d’utiliser Photoshop pour assembler toutes les pièces et les aligner simplement en utilisant comme guide des étoiles qui coïncidaient en différentes pièces.

La photographie et certaines des pièces individuelles que le photographe a réalisées.

L’image montre, en plus des étoiles, différentes nébuleuses à travers la galaxie de toutes tailles et couleurs. Malgré les plus de 20 millions d’étoiles, plusieurs constellations et nébuleuses … ce n’est même pas de loin toute la Voie lactée, juste une partie de celle-ci.

Espace photographique

Ces dernières années, ils ont été rendus publics multitude d’images prises par des télescopes spatiaux, des sondes et des outils au sol. En conséquence, nous avons un catalogue impressionnant et précieux des étoiles qui nous entourent ou sont à des millions de kilomètres de nous. Par exemple, nous avons la photographie la plus haute résolution du Soleil jamais prise et ses impressionnantes taches solaires. Plus près de nous, nous avons la Lune et cette image impressionnante qui ne semble même pas réelle. Si nous nous rapprochons encore plus, de la Station spatiale internationale.

De loin et en regardant la galaxie, nous avons une multitude de photographies gigantesques et certaines très profondes. Une photo qui était certainement pertinente pour la science était la première image d’un trou noir, bien que la plus étonnante de toutes, pour moi, reste celle prise du soleil regardant à travers la Terre.

