Cette photo de Brie Larson a déclenché des milliers de théories sur Captain Marvel 2

le Univers cinématographique Marvel a préparé quelques premières pour les prochaines années. Avec le lancement de Spider-Man : Pas de chemin à la maison Ces derniers jours, les attentes des fans quant à ce qu’ils verront désormais ont considérablement augmenté. Et l’un de ceux qui a son attrait principal n’est rien de moins que Capitaine Marvel 2, une cassette qui a déjà fait les adeptes de Brie larson après que l’actrice a posté une photo mystérieuse.

C’était sur son profil vérifié de Instagram où il a partagé une image posant avec l’actrice Zawe ashton qui, rappelons-le, connaît très bien cette franchise de super-héros grâce à sa relation sentimentale avec l’interprète de Loki, Tom Hiddleston. Alors qu’elle porte un pull qui dit « Division de la joie», La figure qui personnifie carole denvers a tamponné sur sa poitrine « Club des amoureux des méchants”.

Connaissant parfaitement l’émoi que cela pouvait générer, il a écrit dans la description du poste : «Fans de Marvel, lancez-vous avec vos théories”. Et bien sûr ils l’ont fait ! C’est que la suite a encore beaucoup à développer sur le personnage, surtout compte tenu de sa mention dans WandaVision de la main de Monica Rambeau (Teyonah Parris), ainsi que son apparition sur la scène post-générique de Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux.

Le film, qui sortira sous le titre les merveilles, a sa première prévue pour le 17 février 2023. Il montrera également Mme Marvel, un personnage aux mains de Iman Vellani que nous verrons avec sa propre série dans Disney + l’année prochaine. Mais… quel rôle jouera Zawe Ashton ? C’est la grande inconnue, puisque tout indique qu’elle sera chargée de se faire passer pour un scélérat, bien que l’on ne sache pas quel personnage adapté de la bande dessinée ce sera.

Bien que Brie Larson soit très active sur ses réseaux sociaux et partage des images de sa préparation pour ressembler à Carol Denvers, elle n’a jamais manqué aucun détail sur ce que l’on verra à l’écran. Le tournage s’est terminé dans les derniers jours de novembre Ainsi, malgré le fait qu’il reste plus d’un an avant sa première, une percée pourrait être observée à court terme qui révèle qui est le véritable méchant.

