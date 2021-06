Cette « petite tranche d’enfer » pourrait être la vôtre pour environ 600 000 €

Si vous cherchez à vivre dans un « petit coin d’enfer », la maison de vos rêves vous attend dans le Colorado.

L’agent immobilier Mimi Foster n’a pas édulcoré les problèmes avec une annonce pour une maison à Colorado Springs, dans le Colorado, qui ne coûte que 592 500 € pour un intérieur couvert de graffitis et une odeur provenant d’un congélateur au sous-sol qui peut en fait être la bouche de enfer. (La vidéo ci-dessous comprend des graffitis profanes.)

La maison de 3 598 pieds carrés comprend cinq chambres, quatre salles de bains, un intérieur couvert de graffitis et d’obscénités et un pont arrière en ruine dangereux pour quiconque de marcher en ce moment. C’est comme emménager dans la maison dégradée abandonnée par Walter White et sa famille dans « Breaking Bad » après qu’il soit devenu public qu’il est un pilier de la méthamphétamine.

« Si vous rêvez de posséder votre propre petit coin d’enfer et de le transformer en un coin de paradis, alors ne cherchez pas plus loin! » Foster a écrit dans la liste.

« Vous remarquerez également qu’il n’y a pas une surface de la maison qui n’a pas été rehaussée de peinture en aérosol noire ou d’un marteau oscillant – des dommages causés par un locataire partant en colère qui ne voulait pas payer de loyer », indique la liste. « Mais ne laissez pas cela vous ralentir. Ce n’est pas aussi intimidant que le congélateur du sous-sol qui est plein de viande et n’a pas eu d’électricité depuis plus d’un an. Alors assurez-vous de porter votre masque. Pas pour n’importe qui la protection d’un autre que la vôtre. Vous ne pourrez peut-être pas supporter l’odeur si vous ne le faites pas. «

Foster avait précédemment créé une vidéo YouTube de près de huit minutes intitulée « Les locataires de l’enfer » présentant les dommages au cas où l’annonce ne suffirait pas à faire frissonner l’acheteur potentiel moyen.

« Je suis auteur à mes heures perdues. Je sais que dans l’immobilier, les histoires attirent l’attention, alors quand j’ai une propriété inhabituelle, j’essaie d’en faire une histoire. Et c’était une propriété inhabituelle », a déclaré Foster au Denver Post. « Je ne voulais pas que quelqu’un entre sans être préparé. »

Foster travaille dans l’immobilier depuis 30 ans et elle n’a jamais rien vu de tel. Elle a déclaré au Denver Post qu’elle avait également trouvé plusieurs chats morts qui avaient été laissés enfermés dans la maison par un ancien locataire, qui, selon elle, dirigeait un refuge pour animaux de compagnie hors de la maison.

Elle a déclaré à Slate que la locataire qui avait été expulsée en 2019 avait été autorisée à rentrer dans la maison par un gestionnaire immobilier sans surveillance pour récupérer ses biens et avait rapidement dégradé la maison en quelques heures.

Le propriétaire vit hors de l’État et n’a pas vu la maison depuis une décennie, a déclaré Foster à Slate. Le propriétaire a déposé une réclamation d’assurance et on lui a dit que le vandalisme n’était pas couvert, a déclaré Foster dans une interview avec The Denver Post.

La maison allait être saisie, mais la banque a contacté le propriétaire à la suite de l’annonce virale de Foster pour retarder la forclusion pour le moment, a déclaré l’agent immobilier à Slate. Foster a pensé que le marché du logement est si brûlant en ce moment à travers le pays, c’était le moment idéal pour essayer de vendre une maison qui semblait impossible à déplacer.

Après tout, qui pourrait résister à l’idée d’acheter une maison avec ce type de commodités ?

« L’étage a une passerelle, un grand maître avec baignoire et double vasque, ainsi que deux chambres et une salle de bain supplémentaires – toutes recouvertes de peinture en aérosol noire, de vulgarités et d’autres substances qui ne sont plus identifiables », a-t-elle écrit dans la liste. « Le sous-sol est incroyable – ou du moins il le sera une fois que tous les débris auront été nettoyés, les revêtements de sol remplacés et les obscénités repeintes. »

Depuis que l’annonce est devenue virale, Foster a déclaré au Denver Post qu’elle avait reçu des offres à deux chiffres sur la maison, qui, selon elle, auront besoin de plus de 100 000 € de réparations pour être à nouveau habitable.

Il s’avère qu’il y a beaucoup de gens qui veulent vivre dans « une tranche d’enfer ».