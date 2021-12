Cette personne prétend être l’utilisateur Spotify n ° 1 dans le monde

Maisons du Monde Table à manger indus en manguier et métal massif 8/10 personnes L200

Industrial is the new black ! La preuve avec la table à manger indus en manguier et métal L200 FACTORY à l'esprit loft résolument moderne. Piétement imposant, rivets apparents, plateau en manguier massif brut… Pas de doute, cette table à manger 8/10 personnes impose son charme authentique. Indispensable pour les adeptes de grandes tablées et familles nombreuses, elle incarne le mobilier chaleureux et convivial par excellence. Accompagnez-la de nos chaises indus phare : les MULTIPL'S !