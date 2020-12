Cette partie est un N64 complet et à peine plus gros qu’un module de jeu

La compression d’anciennes consoles au format miniature est un sport populaire parmi les moddeurs. L’un d’eux a maintenant transformé le N64 en un ordinateur de poche. Sa création est à peine plus grande qu’un module de jeu pour la console – et entièrement fonctionnelle.

Dans la compétition pour le plus petit N64 du monde, il y a un nouveau coureur de tête: le moddeur GManModz présente sa version portable de la console de salon dans une vidéo. L’ordinateur de poche jaune utilise le fonctionnement interne d’une console d’origine, il ne s’agit donc pas d’un simple émulateur. Cela signifie également: il joue les anciens modules de jeu.

Pièces d’origine au format portable

Pour réaliser le miracle de la forme, GManModz a scié le circuit imprimé d’un N64 et réorganisé les éléments avec des câbles et un fer à souder afin qu’ils s’insèrent dans un boîtier compact avec une batterie et un écran.

Il s’est accordé un peu de liberté avec les commandes: au lieu de démonter une manette N64, il a construit des bâtons à partir du Nintendo Switch Joy-Cons, car ils sont plus petits. Le pavé de commande du N64, qui se compose de quatre boutons jaunes, est donc également un stick analogique dans le portable – un compromis pour garder l’appareil compact.

Pas pratique, mais ça marche!

Le résultat est entièrement fonctionnel, sinon forcément un délice ludique. La durée de vie de la batterie est serrée à une bonne heure et demie et selon GManModz, la partie encombrante n’est pas vraiment confortable à tenir. Mais c’est sans aucun doute un N64 portable qui tient dans votre poche – et c’était le but du projet d’artisanat, après tout.