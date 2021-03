Cette nouvelle fonctionnalité Motorola ne peut être appréciée «que» par 50 000 personnes dans le monde

Motorola met à jour ses mobiles pour les rendre plus accessibles grâce à deux nouvelles langues

Seulement environ 50000 personnes dans le monde utilisent les langues Kaingang et Nheengatu. Cependant, Motorola a décidé d’inclure le support de ces deux dans ses terminaux langues autochtones originaires d’Amérique latine.

Après avoir présenté les nouveaux Moto G100 et Moto G50, la société a annoncé qu’après l’arrivée du mise à jour vers Android 11 sur tous vos mobilesCeux-ci incluront ces deux langues dans le menu de langue native d’Android, offrant une expérience plus accessible avec leurs terminaux.

Deux nouvelles langues disponibles sur les mobiles Motorola

La langue Kaingan est originaire d’une communauté agricole du sud-est du Brésil –Pays dans lequel Motorola détient une part de marché de 21 %–. Et depuis seule la moitié de la communauté l’utilise encore, L’UNESCO l’a inclus dans sa liste de langues en danger de disparitioncar les enfants ne l’apprennent plus comme langue maternelle.

D’autre part, le La communauté Nheengatu est composée d’environ 20 000 personnes, la majorité résidant en Amazonie. Parmi ceux-ci, seuls 6 000 environ continuent à utiliser la langue qui a donné son nom à leur communauté.

Comme ils l’expliquent dans Le bord, les deux communautés ont accès à des appareils mobiles, et bien qu’elles ne disposent pas toujours d’une connexion Internet, le les smartphones sont devenus un outil pédagogique important.

Motorola explique que, pour la majorité des utilisateurs mobiles, l’inclusion de ces deux options ce sera juste « une option de plus » dans le menu des langues. Cependant, cela peut changer la donne pour les personnes de ces communautés ayant accès aux smartphones.

Pour utiliser l’une de ces deux langues, les utilisateurs n’auront qu’à les choisir dans la liste des langues de la configuration initiale des téléphones, ou en accédant au menu de changement de langue. Nous sommes convaincus que de plus en plus d’entreprises décident de rejoindre cette initiative et d’intégrer une plus grande variété de langues dans leurs mobiles, y compris des langues minoritaires telles que le kaingang et le nheengatu.

