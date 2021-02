Cette nouvelle carte des glaces sur Mars pourrait guider les futurs astronautes

L’humanité a une meilleure idée de l’endroit où s’installer Mars .

La NASA prévoit de commencer à lancer des missions avec équipage sur Mars dans les années 2030, dans le but de mettre en place un avant-poste de recherche sur la planète rouge dans un avenir relativement proche. Pour qu’une telle base soit durable à long terme, ses occupants doivent vivre de la terre , exploitant les ressources locales dans la mesure du possible, ont déclaré des responsables de l’agence.

La plus importante de ces ressources est la glace d’eau, qui peut non seulement aidez à garder les pionniers de Mars en vie mais aussi faciliter leurs voyages de retour sur Terre. (L’eau peut être divisée en ses constituants hydrogène et oxygène, les principaux composants du carburant pour fusée.) La mise en place d’une base près d’une eau accessible a également un sens scientifique, car il est possible que des signes de Vie sur Mars , s’il a jamais existé, pourrait être trouvé dans ou à proximité de tels endroits.

Cette base sera probablement construite dans les latitudes moyennes martiennes, qui comportent beaucoup de glace d’eau et suffisamment de chaleur et de soleil pour rendre les opérations réalisables. Les pôles sont très glacés mais aussi froids et sombres; Les régions équatoriales sont chaudes et lumineuses, selon les normes martiennes, mais aussi relativement sèches. Le terrain des latitudes moyennes a également tendance à être à basse altitude, ce qui facilite le atterrissage des gros atterrisseurs de classe humaine, ont déclaré des responsables de la NASA. (Il est utile d’avoir plus d’atmosphère ralentissant les engins spatiaux à traverser, étant donné que l’air de Mars est seulement 1% aussi épais que celui de la Terre.)

Photos: La recherche de l’eau sur Mars

Livre de Mars: 22,99 € chez Magazines Direct A lire : Février marque un mois de planètes `` combustibles '' et d'observation délicate du ciel En 148 pages, explorez les mystères de Mars. Avec la dernière génération de rovers, d’atterrisseurs et d’orbites se dirigeant vers la planète rouge, nous découvrons encore plus de secrets de ce monde que jamais. Découvrez son paysage et sa formation, découvrez la vérité sur l’eau sur Mars et la recherche de la vie, et explorez la possibilité que le quatrième rocher du soleil soit un jour notre prochaine maison.

Glace cachée sur Mars

La glace de moyenne latitude de Mars est enterrée sous la célèbre terre rouge de la planète. Mais la NASA et ses partenaires d’exploration ont maintenant une meilleure idée de l’emplacement des poches les plus accessibles, grâce à un projet appelé Subsurface Water Ice Mapping (SWIM), qui est dirigé par le Planetary Science Institute de Tucson, en Arizona, et géré. par Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie du Sud.

SWIM analyse les données recueillies au cours des deux dernières décennies par trois orbiteurs de la NASA – le Orbiteur de reconnaissance de Mars , Mars Odyssey et Mars Global Surveyor – utilisant cinq techniques de télédétection différentes, dont la spectroscopie neutronique et le radar. (La mission de Mars Global Surveyor a officiellement pris fin en 2007, mais les deux autres orbiteurs fonctionnent toujours fort.)

Ces vues de l’hémisphère nord de Mars montrent l’abondance de glace d’eau sur la planète. Sur la gauche, l’ombrage gris clair montre la zone de stabilité de la glace nord, qui chevauche l’ombrage violet de la région d’étude SWIM. Sur la droite, l’ombrage bleu-gris-rouge montre où l’étude SWIM a trouvé des preuves de la présence (bleu) ou de l’absence (rouge) de glace enfouie. L’intensité de couleur sur la droite montre le degré d’accord entre les deux cartes. (Crédit d’image: Planetary Science Institute)

« En fin de compte, la NASA a chargé le projet SWIM de déterminer à quelle distance de l’équateur vous pouvez vous rendre pour trouver de la glace souterraine », Sydney Do, responsable du projet de cartographie de l’eau sur Mars au JPL, a déclaré dans un communiqué de la NASA . « Imaginez que nous ayons tracé une ligne ondulée à travers Mars représentant cette limite de glace. Ces données nous permettent de tracer cette ligne avec un stylo plus fin au lieu d’un marqueur épais et de nous concentrer sur les parties de cette ligne les plus proches de l’équateur. »

L’équipe SWIM vient de publier ses premiers résultats, dans un article publié en ligne lundi 8 février dans le revue Nature Astronomy . Et ces résultats sont encourageants du point de vue de l’exploration en équipage, révélant que de grandes bandes des latitudes moyennes montrent des traces de glace enfouies à des profondeurs allant de seulement un pouce ou deux (quelques centimètres) à 0,6 mile (1 kilomètre).

Les étapes de la disparition saisonnière de la glace de surface du sol autour du Phoenix Mars Lander sont visibles sur ces images prises le 8 février 2010 (à gauche) et le 25 février 2010, au printemps sur le nord de Mars, par Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. . (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona)

Une ressource martienne vitale

La nouvelle étude ne signale pas de sites spécifiques pour les futurs atterrissages en équipage, ont souligné les membres de l’équipe. Mais il sert de ressource pour les personnes qui prendront de telles décisions plus tard, si tout se passe comme prévu.

« Bien sûr, livrer des humains en toute sécurité sur Mars et assurer leur survie nécessite de nombreuses autres considérations au-delà de l’utilisation in situ des ressources en eau, y compris la sécurité du site d’atterrissage et les spécifications solaires et thermiques », explique Gareth Morgan, auteur principal de l’étude, scientifique principal à la Planetary Science Institut, dit dans une déclaration séparée .

« La définition de ces exigences de site dépasse la portée du projet SWIM et serait prématurée, étant donné que tous les plans de mission humaine sur Mars sont encore au stade conceptuel », a ajouté Morgan. «Nous fournissons une perspective hémisphérique de la distribution des glaces pour soutenir les études initiales des sites d’atterrissage et permettre à la communauté d’explorer la gamme des terrains martiens qui hébergent la glace.

L’image de la glace pourrait s’éclaircir considérablement dans les années à venir, surtout si un orbiteur de la NASA appelé Mars Ice Mapper décolle du sol. La NASA discute de la Mars Ice Mapper concept avec les agences spatiales du Japon, du Canada et de l’Italie, qui pourraient se joindre à nous en tant que partenaires. La mission pourrait finir par être lancée dès 2026, ont déclaré des responsables de l’agence.

Et il y a beaucoup de action de vaisseau spatial à venir sur la planète rouge très bientôt . Les orbiteurs exploités par les Émirats arabes unis et la Chine devraient arriver sur Mars mardi (9 février) et mercredi (10 février), respectivement. Et le prochain rover martien de la NASA, Perseverance, débarquera le 18 février.