Cette Nintendo Switch chic au design Mario apparaîtra en février

Nintendo fête également le 35e anniversaire de sa célèbre mascotte Super Mario dans la nouvelle année. Et pour fêter ça, il y aura deux surprises en février: un interrupteur rouge et bleu dans le design de Mario et le jeu « Super Mario 3D World + Bowser’s Fury » – un remake du jeu WiiU avec beaucoup de contenu supplémentaire.

L’édition Mario rouge et bleue de la Nintendo Switch sera disponible en magasin à partir du 12 février écrit Nintendo sur Twitter. L’édition Mario est une variante de modèle très spéciale du Switch, car pour la première fois dans une édition spéciale, le Switch lui-même a également reçu une nouvelle couleur: la console et le dock brillent dans l’emblématique rouge Mario.

Édition spéciale avec une grande attention aux détails

Les Joy-Cons ont la même nuance de rouge que la console, mais les rails de protection des contrôleurs avec les boucles pour les mains sont bleus comme la salopette populaire du plombier. Le pack console comprend également une coque de manette de jeu bleue qui convertit les deux Joy-Cons en un contrôleur à part entière.

En plus, l’édition spéciale est livrée avec un sac pratique pour transporter la console en toute sécurité – au choix en rouge ou en bleu. Nintendo a accordé une attention particulière aux détails ici. Il y a plusieurs symboles emblématiques de Mario sur les poches: sa salopette, ses gants et son chapeau, y compris sa célèbre moustache. Les deux traîneaux avec lesquels la fermeture éclair du sac est ouverte brillent d’un ton jaune qui rappelle les boutons de pantalon de Mario ou les pièces de monnaie des jeux.

Bowser se montre de son côté le plus sombre

Le 12 février, « Super Mario 3D World + Bowser’s Fury » sortira également. Il s’agit d’un portage du jeu original de la WiiU, dans lequel les joueurs peuvent faire de la gymnastique avec Mario et ses amis seuls ou en coopération à travers un monde 3D coloré. La version Switch du jeu a toujours la toute nouvelle extension « Bowser’s Fury » dans ses bagages.

Nintendo n’a pas encore révélé en quoi consiste exactement l’extension. Dans un premier trailer on pouvait déjà voir que Mario s’était apparemment allié à Bowser Jr. pour lutter contre Bowser. Cela a beaucoup changé dans la dernière aventure: au lieu du look câlin habituel de Nintendo, nous apprenons à connaître Bowser de son côté le plus sombre dans « Bowser’s Fury ». Il est devenu un gigantesque lézard noir avec une crinière rouge ardente et des flammes ardentes jaillissent de sa bouche.

Nous ne connaissons pas l’ennemi juré de Mario si méchant et sombre. « Super Mario 3D World + Bowser’s Fury » pourrait être une toute nouvelle expérience pour les fans de Mario.